“Aiutateci a ritrovare Reggie” – l’appello dei proprietari

“Aiutateci a ritrovare Reggie”. E’ l’appello di una nostra lettrice: nella notte tra il 10 e il 11 febbraio il suo micione, Reggie, è sgusciato fuori dal portone di casa, in zona piazza Borgo a Piacenza, e non è più tornato. I suoi proprietari lo stanno cercando disperatamente, diffondendo appelli via Facebook e non solo.

“Reggie è gatto nero adulto molto timido e buono, molto amato. Indossava un collarino rosso ed un altro grigio antipulci Seresto al momento della scomparsa – ci viene spiegato – Se lo avvistate vi preghiamo di contattarci immediatamente, 333 9821445 oppure 335 5276765. Si offre ricompensa”.

Reggie ha gli occhi giallo-verdi e un taglio cicatrizzato sull’orecchio sinistro ed ha il microchip.