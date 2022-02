Al Garilli in campo Piacenza – Triestina DIRETTA

SERIE C – RECUPERO 22^ GIORNATA

PIACENZA – TRIESTINA 0-1

(49′ De Luca)

LA DIRETTA

49′ Triestina in vantaggio: conclusione dalla distanza di Ligi che centra la traversa, sul pallone arriva De Luca che deve solo spingere in rete. Proteste dei biancorossi che reclamano per un fuorigioco

46′ – Subito un giallo per Nava per un intervento su Crimi

Via alla ripresa, non ci sono cambi

Fine primo tempo: 0-0 tra Piacenza e Triestina

45′ – Due minuti di recupero

44′ – Forcing del Piacenza nel finale di tempo. Doppia occasione per i biancorossi: prima Rapisarda salva sul colpo di testa di Rabbi, poi un cross di Nava viene smanacciato dal portiere e poi allontanato dalla difesa

34′ – Parisi sfonda sulla destra e mette al centro, Rabbi prova l’acrobazia che non riesce e la palla finisce sul fondo

23′ – Occasionissima per il Piacenza: Munari mette al centro dalla destra un gran pallone per Galazzi che da pochi passi si fa respingere la conclusione di Offredi. L’arbitro aveva però fermato l’azione per un fuorigioco dello stesso attaccante

20′ – Brivido per il Piacenza: un traversone dalla sinistra di Galazzi, probabilmente deviato da un biancorosso, attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca ad intervenire e si spegne di poco a lato della porta di Pratelli

16′ – Botta dalla distanza di Munari, attento Offredi

5′ – Ci prova Cesarini con un destro a giro dal limite, risponde Offredi. Sul prosieguo dell’azione lo stesso Cesarini cade in area dopo la spinta di un avversario, per l’arbitro è tutto regolare

3′ – Crimi ferma fallosamente Rabbi e finisce subito sul taccuino del direttore di gara: cartellino giallo

Via alla gara, Piacenza in maglia bianca

Formazioni

Piacenza: Pratelli, Nava, Suljic, Cesarini, Marchi, Castiglia, Parisi, Rabbi, Giordano, Gonzi, Munari. A disposizione: Tintori, Galletti, Rillo, Tafa, Lamesta, Dubickas, Bobb, Marino, Armini, Ruiz, Raicevic. Allenatore: Scazzola.

Triestina: Offredi, Rapisarda, De Luca, Volta, Ligi, Crimi, Ala Myllymaki, Calvano, Trotta, St. Clair, Galazzi. A disposizione: Martinez, Sarno, Iotti, Sakor, Procaccio, Petrella, Giorico, Baldi, Litteri. Allenatore: Bucchi.

– – – –

Doppio ko consecutivo per il Piacenza, atteso ora da due ostacoli decisamente complicati nel giro di pochi giorni: mercoledì (fischio d’inizio ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) al Garilli arriva la Triestina, domenica nuovo impegno interno contro la capolista Sudtirol.

Dopo il filotto di quattro vittorie, con rilancio in classifica, nella squadra di Scazzola sembra essersi di nuovo inceppato qualcosa, anche se le ultime due sconfitte sono frutto di prestazioni diverse: mai iniziata di fatto la gara del “Moccagatta” contro la Juve Under 23, decisamente più combattuta la sfida di domenica scorsa sul campo della Pro Sesto, con i biancorossi che possono recriminare per alcune decisioni arbitrali. Servirà ora il miglior Piacenza per portare a casa punti nei prossimi due impegni, a partire da quello contro gli alabardati, al quinto posto in classifica con 41 punti e reduci dal successo di misura sul Fiorenzuola.

Scazzola deve di nuovo far fronte all’ormai cronica emergenza in attacco, con Raicevic e Dubickas ancora non al meglio: si va quindi verso la conferma del tandem offensivo Cesarini-Rabbi. “Contro la Pro Sesto – riavvolge il nastro il tecnico – è stata una partita indirizzata dagli episodi. Purtroppo abbiamo perso e siamo dispiaciuti, anche se penso avremmo meritato qualcosa in più, visto che ci mancano due rigori e la rete di Dubickas era regolare. Inutile però piangersi addosso, ora pensiamo alla gara di domani contro una squadra forte e costruita per vincere; servirà una grande prestazione, ma siamo convinti di potercela giocare. Dovremo essere concentrati, facendo tesoro di quanto è mancato nelle ultime due gare: sono convinto che faremo un’ottima partita”.