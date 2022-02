Al Pavesi passa la Triestina, terzo stop per il Fiorenzuola (0-1)

FIORENZUOLA – TRIESTINA 0-1 Capela al 12′ (FINALE)

La terza sconfitta consecutiva non può che destare preoccupazione a Fiorenzuola, la formazione di Tabbiani scivola infatti in zona play out e deve correre ai ripari. Contro la Triestina, che espugna il Pavesi con un gol di Capela dopo soli dodici minuti di gioco, i rossoneri possono recrminare per le occasioni sprecate, ma hanno pure rischiato più volte la rete del ko. Tutto sommato un risultato che punisce i padroni di casa oltremisura.

LA CRONACA

Finita la partita al Pavesi, ancora una sconfitta per il Fiorenzuola, la terza consecutiva.

Squadre in campo nella ripresa.

Finito il primo tempo al Pavesi. Partita equilibrata fino al vantaggio dei friulani con Capela che approfitta di una sbavatura difensiva dopo un corner. Fiorenzuola che accusa il colpo e prova a reagire senza troppo raziocinio, rischia di prendere il secondo ma crea anche qualche occasione per il pari.

In vantaggio gli ospiti con un tiro di Capela al 12′.

Iniziata la partita al Pavesi.

Momento delicato per il Fiorenzuola, che domenica pomeriggio ospita al “Pavesi” la Triestina (ore 14.30). Le ultime due sconfitte consecutive hanno interrotto bruscamente una striscia positiva facendo ripiombare i rossoneri in zona playout. Il campionato è ancora lungo, ma la squadra di Tabbiani è chiamata ad invertire rapidamente la rotta anche considerando che il successo manca dalla prima uscita del 2022: oltretutto, sia nella gara di Lecco che in quella contro il Trento i rossoneri avevano avuto il merito di passare in vantaggio dopo pochi minuti, ma in entrambi i casi hanno subìto la rimonta degli avversari.

Al Pavesi arriva una Triestina che occupa le zone alte della classifica ed è reduce dall’importante successo sulla Virtus Verona dopo un periodo complicato: un ostacolo – il primo di un’altra settimana con tre gare in calendario (mercoledì 23 e domenica 27 doppia trasferta contro Albinoleffe e Pergolettese) – che si annuncia quindi tutt’altro che semplice da superare per i valdardesi. Tabbiani dovrà rinunciare agli infortunati Currarino e Fiorini, mentre sono da valutare le condizioni di Fracassini, uscito nel corso della gara di mercoledì.