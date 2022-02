Al Pettorelli tre atleti della nazionale spagnola di scherma

Il Circolo Pettorelli ospita tre atleti della nazionale spagnola di scherma che hanno deciso di venire a perfezionarsi a Piacenza. Forti degli ottimi rapporti che intercorrono tra le due federazioni, il progetto prevede che i giovani rimangano in città per due anni e che si allenino con Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli e uno dei coach della nazionale azzurra. I tre ragazzi sono Angel Fabregat (26 anni) argento a squadre nella tappa di Coppa del mondo a Berna e i due Under23 Gerard Gonell e Diego Calderon, entrambi 22enni. Tutti studenti universitari, i tre resteranno a Piacenza per questo master organizzato dalla federazione spagnola.

«C’è una grossa carica di entusiasmo in sala – sottolinea Bossalini -, il loro arrivo farà crescere il livello tecnico di tutti. Sarà anche un’occasione di confronto con gli altri ragazzi e ragazze del Pettorelli che potranno misurarsi con atleti di alto livello tecnico. Per me è un motivo orgoglio, perché il Pettorelli è molto cresciuto negli ultimi anni ed è stato scelto da federazioni importanti come punto di riferimento». «A Piacenza stiamo benissimo – hanno detto gli schermidori spagnoli – il “Boss “e tutto il Pettorelli ci hanno fatto sentire come in famiglia”. Sulla coppa del mondo disputata lo scorso fine settimana a Sochi, in Russia (dove era presente anche Bossalini in qualità di coach della nazionale azzurra di spada), hanno aggiunto: «Un buon punto di partenza per poter migliorare in vista delle prossime gare».