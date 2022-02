Al President va in scena la commedia ‘Tri pisson…co’ una fäva’

Sabato 5 marzo alle ore 21, al Teatro President di Piacenza, appuntamento con la Rassegna dialettale promossa dalla Famiglia Piasinteina con la La Filodrammatica Gari ‘Giancarlo Battini’ che presenta ‘Tri pisson…co’ una fäva’, commedia brillante della Filodrammatica ‘Gari’ scritta da Anna Maria Figliossi e Maurizio Lertua. La rassegna dialettale è dedicata a Valente Faustini nel centenario della morte (1922-2022) e realizzata con il contributo del bando del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

La compagnia della ‘Gari’, che per dieci anni ha avuto il previlegio di avere come regista, attore ed amico il compianto Mario Peretti ha, doverosamente, lasciato a lui la regia di questa commedia che aveva preparato per la rassegna dialettale 2020, ma che a causa del Covid-19 non poté essere rappresentata. Commedia dedicata a Peretti che tanto ha fatto per la ‘Gari’. Il titolo della commedia trae spunto dal detto popolare ‘Dü pisson co’ una fäva’ che significa raggiungere due risultati contemporaneamente con un solo trucco o sotterfugio. Qui nasce il susseguirsi di intrighi, equivoci, e situazioni divertenti ed i risultati saranno addirittura tre!

La storia è ricca di spunti comici, caratteri e personaggi divertenti che rendono l’intera vicenda esilarante. Una coppia in seconde nozze con una viziata figlia di lei avuta in prime nozze ed un fratello della moglie in casa porta a continue liti e discussioni, soprattutto per il complotto della mamma e dello zio per dare in ogni modo visibilità alla ragazza, nella speranza di un matrimonio con un uomo facoltoso che ritorna a Piacenza dopo aver fatto fortuna. Anche i vicini di casa, che ospitano una nipote, contribuiranno allo svolgersi di situazioni molto comiche con il marito geloso, nervoso e balbuziente. Trovano spazio altri comici caratteri come una modista di periferia ed un effeminato estetista/truccatore.

Personaggi e interpreti: Pinu, Maurizio Codeghini; Rosa, Anna Maria Figliossi; Federicu, Maurizio Lertua; Luisa, Franca Sartori; Giacinto, Luigi Pastorelli; Giulia, Giusy Baroni; Edo, Giuseppe Barbattini; Sofia, Elisa Rebecchi; Carmen, Maria Angela Zilocchi; Lallo, Roberto Cristalli; Mario, Angelo Rebecchi; Ceccu, Enrico Periti. Rammentatore, Luigi Boselli, tecnico audio Vittore Demaldè, tecnico fotografia Giorgio Campilongo, costumista Enrica Cavatorta, truccatrice, Alessandra Norlasso.

Prevendita presso il City Bar di Via Manfredi 33 – da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel. 3282184586 oppure tramite email famigliapiasinteina1953@gmail.com. La commedia si svolgerà in sicurezza con il rispetto delle norme di contenimento del Covid – 19 con obbligatorio il Green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina Ffp2.