Al trio delle meraviglie di Tokyo Carini, Dallavalle e Scotti il premio “Atleta dell’anno”

Al trio delle meraviglie di Tokyo, Giacomo Carini, Andrea Dallavalle, Edoardo Scotti, è andato il premio Atleta dell’anno, tra i principali riconoscimenti del Gran Galà dello Sport, tenutosi al PalaBancaeventi di via Mazzini, gentilmente messo a disposizione dalla Banca di Piacenza.

Torna, dopo un anno di stop causa pandemia, il tradizionale evento celebrativo organizzato dal CONI Point Piacenza per premiare gli atleti biancorossi che, nel corso della stagione agonistica 2021, hanno vinto un titolo italiano, continentale o mondiale, quelli che hanno vestito la maglia azzurra dell’Italia in competizioni ufficiali internazionali e le squadre piacentine promosse a campionati nazionali. A fare gli onori di casa, il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli, in una serata dedicata a riconoscere il giusto valore di chi mette a frutto talento e spirito di sacrificio, alla quale hanno preso parte anche il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, e il presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza, Corrado Sforza Fogliani.

Ecco i premiati

– BAKERY BASKET: promozione in Serie A2 + Coppa Italia Serie B

– TENNISTAVOLO CORTEMAGGIORE: promossa al campionato nazionale di B1 maschile

– FIORENZUOLA CALCIO: promosso al campionato nazionale di Lega Pro

– GIANMARCO SAVI: Campione italiano pattinaggio freestyle – record mondiale

– SIMONE CREMONA: Campione italiano assoluto di padel (assente)

– DAVIDE COLLA: campione mondiale Vako kickboxing a squadre e bronzo individuale

– SILVIA ZANARDI: campionessa europea under 23 ciclismo

– EMMA CASATI: azzurra Europei Under 20 atletica. Campionessa italiana juniores 5.000 m.

– MARIA SOLE PERUGINO: campionessa europea canottaggio Under 23 – 4 di coppia

– LORENZO FERRARI: campione italiano automobilismo GT3 Sprint e GT3 Endurance (ass.)

– ALESSANDRO BOZZINI: camp. europeo e mondiale pattinaggio artistico coppia juniores

– JESSICA ALTADONNA: campionessa italiana pugilato cat. 69 kg.

– ROBERTA BONATTI: campionessa italiana di pugilato cat. 48 kg – azzurra agli europei (ass.)

– HASNA BOUYIJ: campionessa italiana di pugilato Under 22 cat. 51 kg.

– MASSIMILIANO CREMONA: campione europeo motonautica F. 250 – F. 350. Arg. mondiale

– GIUSEPPE ROSSI: campione europeo motonautica F.500

– GIADA BAGATTA: campionessa italiana pattinaggio art. esercizi liberi D

– LUCA FINOTTI: campione italiano motonautica Osy 400

– CAMILLA MARENGHI: campionessa europei juniores di kickboxing + argento a squadre

– GEMMA GHINELLI: campionessa italiana canottaggio Gran Fondo cat. Esordienti

– ANDREA LOVOTTI: azzurro di rugby (assente)

– GIOSUE’ ZILOCCHI: azzurro di rugby (assente)

– ANGELO DE PASCALIS: azzurro ai mondiali di pesca sportiva Feeder

– ARIANNA BARANI: azzurra agli Europei Under 21 di tennistavolo (assente)

– PREMIO FRANZANTI (Dirigente sportivo): Luigi Pelò

– PREMIO BARGAZZI (atleta dell’anno): Giacomo Carini, Andrea Dallavalle, Edoardo Scotti

– PREMIO POLIDORO (tecnico dell’anno): Ennio Buttò

– PREMIO DORDONI (fairplay e solidarietà): Daniele Cavalli (Pontenurese)

– PREMIO GARILLI (settore giovanile): GS Lepis (pattinaggio)

– PREMIO GAETANO CRAVEDI (giornalista sportivo): Andrea Amorini

– PREMIO DOMENICO MAZZONI (aziende per lo sport): Steriltom (Fam. Squeri)

– PREMIO UFFICIALI DI GARA: Martina Felici