All’Emporio Solidale il mese di marzo è dedicato alla lettura: gli appuntamenti

MARZO, MESE DELLA LETTURA IN EMPORIO SOLIDALE – Il presidente Emporio Solidale Piacenza Onlus Mario Idda illustra in una lettera le iniziative di lettura organizzate nel centro di via Primo Maggio. Per tutto il mese nei locali sarà allestita una bancarella di libri per adulti e bambini, che permetterà alle famiglie di scegliere e portare a casa gratuitamente un libro con la prima spesa del mese.

“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”. (Rodari) Perché dedicare un mese alla lettura? Le motivazioni sono tante: perché crea opportunità di incontro e di condivisione; perché permette di viaggiare e di conoscere culture, storie e luoghi apparentemente lontani da noi, ma in realtà molto vicini; perché può essere uno strumento in grado di abbattere il muro del pregiudizio e dell’incomprensione e aprire nuovi spazi di confronto e di ascolto. Per questi e per molti altri motivi Emporio Solidale, in collaborazione con l’Associazione Nuovi Viaggiatori, ha scelto di dedicare un mese intero alla lettura, proponendo alcune iniziative rivolte alla cittadinanza e alle famiglie di Emporio. Per tutto il mese nei nostri locali sarà allestita una bancarella di libri per adulti e bambini, che permetterà alle nostre famiglie di scegliere e portare a casa gratuitamente un libro con la prima spesa del mese. La cittadinanza avrà la possibilità di contribuire all’allestimento della bancarella, donando un libro durante il mese e portando con sé una frase di un testo preferito, da condividere per realizzare insieme un’opera in Emporio! Emporio Solidale Piacenza Onlus– via Primo Maggio, 62 – 29121 Piacenza e-mail info@emporiosolidalepiacenza.it

Inoltre, tanti saranno gli appuntamenti in programma per tutta la cittadinanza:

– Giovedì 10 marzo alle ore 17: “Letture ad alta voce in più lingue”, per bambini dai 3 agli 8 anni, in collaborazione con il Programma Nati per leggere e le mediatrici dell’associazione Sentieri nel Mondo. I lettori volontari accompagneranno i bimbi in un viaggio tra favole e racconti, dove la fantasia e l’immaginazione saranno il filo conduttore.

– Venerdì 18 marzo alle ore 17.30: “Donne che si leggono e si raccontano”. Intervista ad alcune donne del territorio che si rendono protagoniste di racconti ed esperienze della loro vita per lasciare un messaggio a tutte le donne.

– Giovedì 31 marzo alle ore 17.30: “Una primavera di libri: leggiamo, insieme, la natura”. I volontari del gruppo di lettura Besurica (Nuovi Viaggiatori-Quarta PareteBiblioteca comunale) proporranno al pubblico un percorso fra opere e riflessioni, dedicato alla natura, al rispetto per l’ambiente e all’attenzione verso il riuso e il riciclo. Gli eventi si svolgeranno in Sala Riunioni Emporio Solidale, via Primo Maggio 62, Piacenza.

Per partecipare agli incontri è necessaria l’iscrizione, inviando una mail a info@emporiosolidalepiacenza.it Durante gli incontri sarà possibile fare un’offerta libera; il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Emporio Solidale Piacenza Onlus, per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra città. Le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.emporiosolidalepiacenza.it. Per partecipare alle iniziative è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato sopra i 12 anni e la mascherina sopra i 6 anni.