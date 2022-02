Altro rinvio per la Gas Sales Bluenergy: salta anche il match con Padova

Un altro rinvio per la Gas Sales Bluenergy Piacenza: come comunicato dalla Lega Pallavolo Serie A, anche il match contro Kioene Padova, valido per la settima giornata di ritorno di Superlega Credem Banca e originariamente in programma domenica 6 febbraio al Palabanca, è stato rinviato a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra di casa. Sono infatti sei i membri del gruppo atleti, e tre dello staff, ancora in quarantena a seguito del cluster di Covid all’interno del gruppo biancorosso.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la Lega aveva fissato le date dei recuperi relative alle partite precedentemente rinviate: il match contro Ravenna è stato spostato a mercoledì 2 marzo (ore 20.30); quello contro Cisterna sarà recuperato mercoledì 9 febbraio (ore 20.30), mentre la gara contro Perugia si giocherà mercoledì 23 febbraio (ore 20.30).