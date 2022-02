“Amore su tela”, rinviata la lettura scenica con gli studenti del Gioia

Non potrà andare in scena martedì 15 febbraio al Teatro Gioia di Piacenza la lettura scenica della classe III Linguistico C del Liceo “Gioia” “Amore su tela”, esito di un laboratorio teatrale intensivo realizzato da Teatro Gioco Vita e curato dall’attrice e formatrice Barbara Eforo.

La performance, prevista martedì 15 febbraio alle ore 20.30 nel cartellone Pre/Visioni, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta da Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, sarà recuperata appena possibile.