Anpi a congresso “Partecipazione civile come antidoto per difendere la democrazia”

L’Anpi di Piacenza ha rinnovato i propri organismi provinciali nel 17esimo congresso che si è svolto domenica 20 febbraio alla Camera del Lavoro. In discussione i temi posti dal documento nazionale del sodalizio “Per una nuova fase della lotta democratica e antifascista” declinati anche in chiave locale. Dal palco si sono succeduti diversi interventi fino alle conclusioni di Carlo Ghezzi, vice presidente nazionale vicario dell’Anpi.

L’Anpi di Piacenza raccoglie 1438 iscritti suddivisi in venti sezioni territoriali che hanno espresso 90 delegati all’assise. A questi si aggiungono i 17 partigiani combattenti invitati di diritto. All’assise hanno preso parte alcuni di questi partigiani, tra i quali Agostino Covati presidente del comitato d’onore e Renato Cravedi. Il presidente provinciale sarà eletto dal nuovo Comitato provinciale convocato per il prossimo 5 marzo.

Agostino Covati e Renato Cravedi

Il presidente provinciale Stefano Pronti ha sottolineato il ruolo dell’Anpi e l’importanza del presidio di alcuni valori fondamentali: “In questo congresso si guarda al presente e ai principi e ai valori del vivere civile, non siamo dei nostalgici che parlano solo di Resistenza ma siamo dei forti sostenitori dei valori universali della Costituzione, siamo contro a qualsiasi manifestazione di fascismo che oggi è abbastanza diffusa e più facile del passato, perchè assume la forma del qualunquismo, è una forma di delega a un eventuale capo per la risoluzione dei problemi, quello che è emerso da questo congresso è che la partecipazione civile è l’unico antidoto contro i ritorni tristi e tragici ed è l’unica garanzia per conservare la nostra Italia democratica”.

I lavori si sono conclusi con la votazione da parte dei delegati del documento congressuale e con l’elezione della Presidenza onoraria dell’Anpi piacentina, del nuovo Comitato Provinciale, dei Sindaci revisori dei conti e di 4 delegati al Congresso Nazionale.

Ecco gli organismi votati dal congresso:

Presidenza provinciale d’onore (tutti ex partigiani)

Covati Agostini (Comm.rio 7a Brigata della Divisione partigiana “Piacenza”), quale Presidente

Avogadri Mino Partigiano della Brigata “Caio”

Cravedi Renato Partigiano della Brigata “Montesanto”

Fumi Giuseppe Partigiano della Brigata “Fratelli Molinari”

Magnaschi Rambalda Staffetta presso il Comando della Divisione “Val d’Arda”

Magnaschi Ugo Partigiano della 2a Brigata di Manovra della Val d’Arda

Romani Luigi Partigiano della Brigata “Inzani”.

Collegio dei revisori dei conti

Anelli Enrico in qualità di presidente (Sezione di Gossolengo)

Cari Bruno (S. di Piacenza)

Filippi Filippo (S. di San Giorgio)

Comitato provinciale

Albasi Tiziana (S. “Medina Barbattini” di Piacenza)

Balduini Graziano (Sezione di Borgonovo – Ziano)

Battini Enrico (Presidenza uscente – Sezione di Travo)

Bisagni Ettore (Amministratore uscente)

Bianchi Angela (S. di Gossolengo)

Bongiorni Attilio (S. Alta Val Tidone)

Brega Paolo (S. Castel S. Giovanni – Sarmato)

Caroli Silvana (S. Gropparello)

Cherchi Palmieri Simone (Sezione Agazzano – Val Luretta)

Cino Marco (S. Pontenure)

Copelli Gianni. (S. Lugagnano Val d’Arda)

Del Molino Ornella (S. Castelvetro)

Fontanili Francesca (S. Caorso)

Frati Danilo (Presidenza uscente – Sez. Fiorenzuola d’Arda)

Gallinari Sabrina (S. Castel S. Giovanni – Sarmato)

Gorra Alberto (S. “M. Barbattini” di Piacenza)

Guarnieri Delio (Presidenza uscente – S. Castell’Arquato)

Laurenti Nicoletta (S. Monticelli d’Ongina)

Lusardi Laura (S. Val Tidone)

Mazzocchi Elena (S. Ponte dell’Olio)

Miti Mario (Presidenza uscente – S. Monticelli d’Ongina)

Piroli Giulia (S. “M. Barbattini” di Piacenza)

Pronti Stefano (Presidente uscente – Val Nure)

Repetti Romano (Presidenza uscente – Val Trebbia)

Nicoletta Ferdenzi (S. Fiorenzuola d’Arda)

Il Presidente della presidenza d’onore, Covati Agostino

Il Presidente dei sindaci revisori, Anelli Enrico.

Consiglio provinciale

i 7 componenti della Presidenza provinciale onoraria;

i 27 componenti del Comitato provinciale;

i 3 componenti del Collegio dei sindaci revisori;

i seguenti altri 23 soci, cioè tutti i presidenti e segretari di Sezione non membri dei precedenti organismi, più alcuni soci rappresentativi di particolari realtà territoriali:

Anselmi Marcellina della Sezione di Ponte dell’Olio-Val Nure

Bergonzi Emanuele della Sezione “M. Barbattini” di Piacenza

Camia Federico segretario S. di Pontenure

Cattivelli Gabriele presidente S. di Rottofreno-Calendasco

Chiesa Vilma segretaria S. di Lugagnano

Colombi Claudio presidente S. di Cortemaggiore

Galli Elena presidente S. di Castell’Arquato

Guiotto Vittorino segretario S. di San Giorgio

Isingrini Antonella presidente S. di Caorso

Mossa Andrea segretario S. di Castell’Arquato

Mussi Angelo segretario S. di Fiorenzuola

Orlandi Enrico segretario S. di Castel S. Giovanni

Paganini Anna segretaria S. di Ponte dell’Olio-Val Nure

Paja Qamil segretario S. di Agazzano – Val Luretta

Parmigiani Silvia segretaria S. di Gropparello

Rossi Gian Franco presidente S. di Bobbio-Alta Val Trebbia

Scapucciati Gabriele segretario S. di Borgonovo Val Tidone

Stefli Daniela segretaria S. di Bobbio-Alta Val trebbia

Tosoni Davide segretario S. di Monticelli

Zammati Stefano della Sezione di Castelvetro

Zanetti Rinaldo presidente S. di Castelvetro

Zurla Giuseppe presidente S. di Gropparello

Delegati al congresso nazionale

1 -Mazzocchi Elena (Sezione di Ponte dell’Olio Val Nure

2 – Miti Mario (Sezione di Monticelli d’Ongina)

4 -Vercesi Massimo (Sezione Alta Val Tidone)

4 -Il quarto posto è previsto per il presidente provinciale entrante che sarà eletto dal nuovo Comitato provinciale convocato per il prossimo 5 marzo, con all’odg. l’elezione del presidente e degli altri componenti la la presidenza provinciale, nonche della segretria provinciale.

— Candidato supplente Guarnieri Delio (Sezione di Castell’Arquato)