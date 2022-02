Appalti Pnrr, costituito in Prefettura un gruppo di monitoraggio

Nella mattinata odierna (25 febbraio) si è tenuto, nel Salone delle Armi della Prefettura, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, un incontro in Plenaria della Conferenza Provinciale Permanente, con la partecipazione del Presidente della Provincia-Sindaco del Capoluogo, dei Sindaci di Castel San Giovanni e Fiorenzuola-Presidenti dei Distretti Socio-Sanitari di Ponente e Levante, dei vertici della Regione, dell’Ausl, degli enti ispettivi e previdenziali (INPS, ITL, INAIL), delle Forze dell’Ordine, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria, dell’ordine degli architetti, dell’ordine degli ingegneri, dei consulenti del lavoro per una prima ricognizione sulle progettualità degli enti locali e di altre istituzioni pubbliche, approvate o in fase di approvazione nel territorio provinciale, a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In apertura dei lavori, il Prefetto ha evidenziato come “tutte le componenti, nei rispettivi ambiti di competenza, nei prossimi mesi saranno chiamate a contribuire alla verifica della corretta destinazione dei finanziamenti per le finalità previste, onde evitare che soggetti controindicati possano entrarne in possesso”. In tale ottica – fa sapere la Prefettura -, nell’ambito del Gruppo Interforze, coordinato dalla Prefettura, è stato costituito un apposito nucleo di monitoraggio degli appalti legati al PNRR, in modo da indirizzare e “rafforzare i presidi a tutela della legalità”.

Nella seconda parte dell’incontro, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro istituito dal Prefetto, è stata esaminata l’attività di controllo posta in essere dagli enti ispettivi nel corso dell’anno 2021, in previsione anche di un secondo ciclo di incontri sui temi della sicurezza dei lavoratori. L’incontro odierno è stato preceduto, nella giornata di ieri, da un primo momento di sensibilizzazione dei Comuni sulle previsioni delle linee guida per la gestione, controllo e rendicontazione dei fondi del PNRR assegnati al Ministero dell’Interno, confluiti nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e la Missione 5 “Inclusione e coesione”.