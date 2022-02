Area di crisi tra le imprese di Piacenza: analisi del mercato del lavoro

La provincia di Piacenza è in crisi: non solo perché perde in maniera costante popolazione, ma anche perché non riesce a ritrovare i livelli di produzione del periodo precedente alla pandemia. Il 2020 ha rafforzato il ritardo delle aziende locali, in confronto a quelle emiliane, proprio in relazione alla possibilità di ritrovare i livelli del 2007 in termini di produzione. Se a questo scenario si aggiunge il calo dei residenti, quello che ne scaturisce è un paesaggio a tinte fosche.

La situazione ambientale

E le cose non vanno meglio sul fronte ambientale. A dispetto del lockdown, che ha portato chiusure e blocchi, gli indicatori ambientali relativi al 2020 mostrano un evidente peggioramento delle condizioni per il territorio di Piacenza. Il consumo di suolo è aumentato di 23 centesimi di punto percentuale, 2 centesimi in più rispetto alla media della regione. I livelli di PM10 sono stati superati, in varie stazioni, più volte rispetto ai limiti previsti, pari a 35 giorni all’anno: colpa anche della scarsità delle precipitazioni. La temperatura è in aumento di 1 grado e mezzo rispetto al trentennio compreso fra il 1961 e il 1990, e di mezzo grado rispetto al quarto di secolo compreso fra il 1991 e il 2015. Un dato positivo riguarda la produzione di rifiuti, che diminuisce: poco più di 690 chili per abitante. Cresce al 71.5%, invece, la raccolta differenziata per tutta la provincia.

Il mercato del lavoro

È piuttosto eterogeneo il mercato del lavoro, anche se va detto che le ombre sono più delle luci. Si registra un calo degli occupati, pari a 127mila nel 2020, anche se al tempo stesso sono in diminuzione anche i disoccupati, a quota 7mila. Nel complesso, però, l’inattività è in crescita, e questo dato è compensato unicamente dalla contrazione demografica, con le basi di calcolo che mitigano il fenomeno. In sostanza, diminuiscono sia il tasso di disoccupazione che quello di occupazione: 5.7% nel primo caso e 68.8% nel secondo, mentre il tasso di inattività tocca il 27%.

Le differenze di genere

A Piacenza, il mercato del lavoro mettere in risalto un gender gap abbastanza significativo, con forti differenze fra la componente femminile e quella maschile. Il tasso di occupazione femminile, in particolare, si ferma al 59.5%, mentre quello maschile tocca il 77.9% ed è il più alto che sia mai stato registrato dal 2004 in avanti. La variazione è positiva per gli occupati e negativa per le occupate: alla crescita dell’1% degli uomini si contrappone il calo del 4.4% delle donne. Si può parlare di una vera discriminazione fra i due generi? Chissà; quel che è certo è che tale divario si nota anche dal punto di vista della retribuzione, a conferma dell’esistenza di asimmetrie ben lontane dall’essere risolte. La retribuzione media dei dipendenti uomini a Piacenza corrisponde al 108.8% di quella media regionale; nel caso delle dipendenti donne, invece, si arriva solo al 73.7% della media regionale. Infine, va segnalato che ben 15.771 lavoratori arrivano da altre regioni o da altre province. Le varie forme di tutela che sono state adottate a causa del coronavirus, poi, hanno ribaltato il rapporto fra valore aggiunto e reddito familiare.

