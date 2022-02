Assigeco contro Giorgio Tesi Group Pistoia: sfida alla prima della classe nell’anticipo

UCC Assigeco Piacenza vs Giorgio Tesi Group Pistoia: sfida alla prima della classe nell’anticipo di sabato

Scaldati i muscoli con gli appuntamenti della ripartenza della stagione a gennaio, l’UCC Assigeco Piacenza deve alzare di parecchio il livello di attenzione e rendimento nel corso di febbraio, caratterizzato dalle sfide in serie alle prime della classe.

La squadra di Stefano Salieri comincia il “tour del sudore” nell’anticipo di sabato sera al “PalaBanca” con il confronto con la Giorgio Tesi Group Pistoia (palla a due alle 20.30) capolista del girone a braccetto con Udine. «Iniziamo un ciclo durissimo e probante ma al tempo stesso super stimolante con una gara molto difficile contro Pistoia che arriva forte di una striscia aperta di quattro successi che l’ha meritatamente catapultato in testa alla classifica – il coach Assigeco apre il primo impegnativo copione -. Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta con la massima determinazione contando sulla fiducia e la sana incoscienza di chi crede nel proprio lavoro e nelle proprie capacità. Stasera dovremo però fare un indispensabile e ulteriore step riguardo a ritmo e intensità difensiva».

Il dubbio sulla presenza di Galmarini, per problemi al tendine, crea un minimo di apprensione nello spogliatoio biancorossoblu. «C’è bisogno dell’apporto di tutti per fronteggiare atletismo straripante e fisicità: le qualità principali della squadra toscana, oltre a un’eccellente organizzazione di gioco. Dal punto di vista tecnico, per noi, diventa fondamentale reggere la forza d’urto a rimbalzo degli avversari e limitare il loro contropiede gestendo nel modo migliore i ritmi della serata e, allo stesso tempo, puntare a muovere bene la palla per riuscire a scalfirne con efficacia la solidità difensiva – Stefano Salieri ha chiari i punti chiave della serata -. Anche se dobbiamo crescere ancora, fisicamente siamo a buon punto: lavoriamo duro ogni giorno per essere più performanti. La fase post Covid è stata superata grazie al buon atteggiamento e all’intervento certosino dello staff medico e tecnico».

L’Assigeco sta mostrando del buon basket abbinato a notevole energia. «Siamo in un club dove c’è rigore e organizzazione, guidata da un presidente che ci segue con passione, amore e presenza costante – chiosa il tecnico bolognese -. Sono tutte componenti che ci spingono a dare il meglio di noi stessi e rappresentano un ulteriore propellente per la seconda parte della stagione, nella quale ogni gara deve essere affrontata come se fosse una finale, con la volontà e la convinzione di stupire».

Consapevolezza e forza di volontà spingono i giocatori di Stefano Salieri a dare sempre il massimo. «Ci aspetta una gara tosta: affrontiamo una delle principali protagoniste dell’intera A2 – avverte Lorenzo Deri, play biancorossoblu -. Memori di quanto visto all’andata dobbiamo tirare fuori tutto il nostro coraggio, spirito di gruppo e voglia di vincere per fronteggiare l’impatto di una squadra molto forte dal punto di vista fisico e atletico. Servirà anche tanta attenzione alla fase di costruzione di gioco, da gestire con equilibrio limitando gli errori, unità a energia difensiva per frenare le caratteristiche individuali degli avversari e la loro capacità di correre il campo».

