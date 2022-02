Atletica, il piacentino Alessandro Chiesa in gara agli italiani Indoor di Ancona

Questo week and al Palaindoor di Ancona andranno in scena i Campionati italiani di Atletica dedicati alla categoria Allievi (2005-06). Unico piacentino presente alla manifestazione iridata è Alessandro Chiesa, attualmente portacolori del Cus Parma, ma nato e cresciuto nelle fila dell’Atletica 5 Cerchi. Studente modello al Liceo “Gioia” di Piacenza, la scorsa domenica a Parma, ha staccato il biglietto per entrare nel ranking dei migliori 12 atleti italiani di getto del peso: una bordata da 13,85 m e oltre un metro e mezzo di miglioramento con la palla da 5 Kg.

Alessandro, classe 2005, nasce come saltatore in alto nelle categorie giovanili, ma è solo negli ultimi due anni che si avvicina ai lanci ed in particolare il lancio del disco dove vanta un ottimo 44,39 m con l’attrezzo da 1,5 kg: misura che risulta tra le migliori 6 nella graduatoria italiana ’21 della categoria allievi classe 2005.