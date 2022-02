Attività per la terza età, visita guidata gratuita al museo dell’Istituto Gazzola

Nuovo appuntamento per i cittadini della terza età residenti a Piacenza, promosso dall’Ufficio Attività Socio-Ricreative del Comune: giovedì 24 febbraio, con la guida del professor Alessandro Malinverni, si terrà una visita al patrimonio museale dell’Istituto Gazzola, la cui collezione di opere conta circa 200 dipinti che coprono un arco di tempo tra il XVI e il XX secolo, una quarantina di sculture e un centinaio di calchi in gesso tra sculture e bassorilievi.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria: le iscrizioni si raccoglieranno a partire da mercoledì 16 febbraio, telefonando – dalle 8.30 alle 12.30 – ai numeri 0523-492724 e 0523-492743, cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni. In caso di adesioni superiori al numero dei posti disponibili, la visita verrà riproposta per rispondere a tutte le richieste.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid, richiedendo ai presenti il Green Pass rafforzato e l’uso della mascherina FFP2.