Auto usate, in un anno a Piacenza oltre 14.500 passaggi di proprietà (+10,2% sul 2020)

Dopo aver chiuso il 2021 con il segno positivo, il mercato delle auto usate si conferma il canale preferito in Emilia Romagna. Nella regione lo scorso anno sono stati effettuati ben 215.160 passaggi di proprietà netti di auto usate (fonte ACI), in crescita del +12,7% sul 2020, un dato in linea con la media nazionale (+13,2%). E anche per il 2022 arrivano segnali positivi, con l’usato che avrà un ruolo di primo piano.

E’ quanto emerge dall’Osservatorio di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online pan-europeo, sull’andamento del mercato delle auto usate nel 2021. Un risultato a cui ha contribuito in parte la crisi del microchip che ha colpito il “nuovo”. Un dato importante se si considera che nell’anno in corso quasi due utenti su dieci che hanno intenzione di acquistare un’auto usata dichiara di farlo soprattutto per la difficoltà nelle consegne di vetture nuove. Una crisi che sta quindi spostando l’interesse di molti utenti sull’usato, facendo crescere i prezzi: nel 2021 il costo medio delle auto usate in vendita in Emilia Romagna sul portale, pari a €16.780, è aumentato di ben il +12,9% rispetto al 2020.

Qual è l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale? Nel 2021, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Bologna con 44.385 (+13,5% sul 2020), seguita da Modena con 35.955 (+14,4%), Reggio Emilia con 27.902 (+6,2%), Parma con 22.945 (+15,3%), Ravenna con 19.370 (+13,6%), Forlì-Cesena con 18.746 (+10,4%), Ferrara con 16.867 (+14,4%), Piacenza con 14.585 (+10,2%) e Rimini con 14.405 (+18,5%).

Cosa hanno cercato gli emiliani – romagnoli nel 2021? Secondo i dati interni di AutoScout24, il 54,5% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2021 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 34,8%. Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con il 3,1% delle richieste totali. Ma a livello nazionale qualcosa inizia a muoversi, soprattutto guardando alle previsioni di acquisto. Gli utenti che dichiarano di voler acquistare questa tipologia di auto sono passati dal 3% di un anno fa a ben il 9% attuale. Sta nascendo, quindi, anche nell’usato un mercato interessante per le auto ibride ed elettriche, ma anche su questo gli incentivi potrebbero avere un ruolo determinante.

In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Toyota Yaris e tra le elettriche la Tesla Model 3.