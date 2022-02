Autosalone nel mirino dei ladri, furto sventato: fermate tre vetture

Autosalone nel mirino dei ladri, furto sventato nella notte. E’ accaduto a Piacenza: tutto è iniziato dopo che il sistema di allarme del concessionario è entrato in funzione attivando il sistema di videosorveglianza presso la centrale operativa di Metronotte Piacenza, attraverso il quale è stato possibile vedere una vettura in movimento all’interno del cortile dell’autosalone.

Due pattuglie dell’istituto di vigilanza, inviate sul posto, hanno intercettato una prima auto con due persone a bordo: vistisi scoperti, gli occupanti della vettura sono fuggiti a piedi attraverso i giardini delle case limitrofe; una seconda auto veniva bloccata poco distante dalla prima, una terza è stata inseguita in via Farnesiana e successivamente fino a Quarto. Tutta l’operazione si è svolta in collegamento diretto tra Metronotte, Carabinieri e Polizia, con le immagini che arrivavano in diretta; dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che le targhe applicate sulle auto erano state rubate altrove.

Il furto sventato era organizzato nei dettagli, sicuramente non un episodio improvvisato: l’alta tecnologia degli impianti istallati presso l’autosalone, con la videosorveglianza continua, ha reso possibile l’intervento tempestivo degli agenti della sicurezza. Le indagini sono in corso.