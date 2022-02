“Baby rosa gang”, il nuovo romanzo di Paola della Mariga alla Biffi Arte

Si terrà venerdì 4 febbraio alle ore 18 presso la Galleria Biffi Arte, in via Chiapponi 39, la presentazione di “Baby rosa gang”, il nuovo romanzo della giornalista e docente Paola della Mariga recentemente pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 174, euro 14). Con l’autrice dialoga Paola Torretta.

L'ingresso è libero con green pass obbligatorio.

«In questo libro» afferma Paola della Mariga «è riaffiorata la mia antica curiosità giornalistica unita all’impegno, da oltre 25 anni, come insegnante: da qui la voglia di esplorare e comprendere i luoghi ed i motivi del disagio in cui ogni giorno si sviluppano vicende molto simili a quella che narro e l’esigenza di provare a capire – senza giudicare – i comportamenti di chi ha avuto la necessità d’imparare sin da piccolo a difendersi contrattaccando per sopravvivere. E che siano sempre più le ragazze, per di più giovanissime, ad assumere atteggiamenti violenti e provocatori fa pensare».

“Baby rosa gang” narra le vicende di quattro amiche adolescenti che cercano di difendersi dalla fatica di vivere negli anonimi paesi dell’hinterland milanese; si portano addosso i problemi delle proprie famiglie, ma tutto sparisce quando si ritrovano nella polverosa piazzetta, dove decidono di vendicarsi. E allora scatta la ribellione sociale: furti, atti vandalici, situazioni borderline, pericolose eppure magiche. Passano le giornate a scuola solo perché obbligate, tra piccoli episodi di bullismo al femminile, assistenti sociali che non ce la fanno più, famigliari dediti alla piccola malavita o allo squallore inesorabile della loro quotidianità. Le quattro amiche vivono tutto senza una vera cattiveria, ma con addosso l’imprinting del luogo che gli ha insegnato che bisogna difendersi per tirare avanti. Sono illegali a loro insaputa. Inconsapevoli per educazione. A loro modo diventano ciniche, nella quotidiana ricerca di piccole gioie che possano riscattare la “bruttezza” di cui sono circondate. Una “bruttezza” senza speranza.

«Le quattro protagoniste» continua della Mariga «sono sicuramente più “teppiste” che vere e proprie bulle. Nessuna di loro si accanisce in modo ripetitivo sui più deboli. Sostanzialmente, fanno del male solo a loro stesse. È la storia di un’amicizia nonostante tutto, sonda le sue routine, le sue radici e la sua tragica dissoluzione.

“Baby rosa gang” è un ibrido tra indagine e racconto, come nel “giornalismo narrativo”. Racconto due storie parallele: quella dei luoghi, i paesi satellite di Milano, e quella delle persone che li abitano senza colpa, i giovanissimi, quelli della Generazione Zeta.

Nel romanzo si alternano capitoli narrativi con altri fatti apposta per contestualizzare le vicende raccontate e allargare lo sguardo, in un continuo gioco di messa a fuoco. Il libro è concepito come un brogliaccio teatrale: con il susseguirsi di tante brevi scene staccate, composte ciascuna di una sola azione, intervallate da capitoli descrittivi, che fungono da appunti scenografici».

Paola della Mariga vive e lavora a Piacenza. Giornalista pubblicista dal 1987, ha curato le pagine degli spettacoli del quotidiano “Corriere Padano” di Lodi e per l’omonimo settimanale piacentino. Ha collaborato con “Epoca” ed è stata direttore responsabile del mensile “Jam” edito dall’ARCI di Piacenza. Dal 1994 è insegnante di scuola primaria. Autrice del copione teatrale per ragazzi Insieme come api (Edizioni L.i.r., 2008), ideatrice e curatrice, con l’artista Joe Colosimo, della mostra-progetto contro gli stereotipi di genere “Minou, il filo amico”, nel 2014 ha esordito con il romanzo Nature vive (Edizioni L.i.r.).