Bakery cede in casa: Mantova ha la meglio sui biancorossi per 81-89

I Biancorossi ospitano tra le mura amiche un’agguerrita Mantova, distante soli 4 punti in classifica; parola d’ordine però per i piacentini è la vittoria. Memori della convincente partita nel girone d’andata e soprattutto dopo un filotto di risultati non positivi, la Bakery è tenuta quest’oggi a sfoderare una prestazione di alto livello, quantomeno per portare la contesa punto a punto sino ai minuti finali e regalare ai numerosi tifosi una partita emozionante.

Coach Campanella schiera in quintetto Bonacini, Raivio, Lucarelli, Donzelli e Morse mentre Valli risponde con Maspero, Stojanovic, Cortese, Thompson e Iannuzzi. Pronti via Maspero ruba palla e va a segnare indisturbato un comodo lay up per il primo vantaggio ospite. Le due squadre non trovano il guizzo giusto per scappare via e trovano in Donzelli e Thompson due realizzatori quasi perfetti. Donzelli in particolare è autore di un primo parziale da urlo: 10 punti, frutto di un 2/2 dalla lunga distanza e 2/2 da dentro l’area, ai quali vanno aggiunti ben 5 rimbalzi. Questi primi 10 minuti fanno intravedere intensità e ritmo da playoff veri, ma nessuna delle due compagini riesce a scavare un piccolo solco; capitan Marco Perin realizza due liberi dalla lunetta che sanciscono il 23-19 iniziale.

Nel secondo quarto è la Bakery che prova l’allungo con un paio di pregevoli arresti e tiro del solito Raivio ma Mantova si affida al talento del classe ‘97 Stojanovic che realizza 6 punti a fila, impattando il match sul 27 pari trascorsi 3 minuti di gioco. Da questo momento in poi sale in cattedra Marco Laganà, facendo arrivare una serie infinita di palloni in area che portano Iannuzzi a punire ripetutamente da sotto il canestro; a loro si aggiunge l’americano Thompson, letale dall’arco (4/7), ed è presto spiegato il distacco di 9 punti creatosi in favore degli ospiti. Un canestro da due di Lucarelli permette di tamponare il divario e sancisce la fine del secondo quarto sul punteggio di 36-43.

La Bakery, al rientro dagli spogliatoi con lo stesso quintetto iniziale, tira fuori una vampata di orgoglio: gli italiani Bonacini, Lucarelli e Donzelli permettono di rientrare a -3, sul 40-43, e rimettono la partita sui binari giusti. Da quel momento in poi è un Lucarelli Show (26 punti finali per lui): bombardamento continuo da fuori e dentro l’area e la Bakery rimette la testa davanti sul 49-47, trascorsi 2 minuti di gioco nel corso del penultimo quarto. Il PalaBakery va in visibilio per l’idolo di casa Raivio che realizza una tripla cadendo fuori dal campo; all’americano naturalizzato tedesco risponde però un onnipresente Iannuzzi che schiaccia di prepotenza. La partita continua a non trovare una vera pretendente alla vittoria finale; prova a suonare la carica decisiva il capitano Perin che chiude il terzo quarto con una tripla pesantissima che vale il sorpasso sul 66-64.

Si apre il parziale decisivo con una brutta notizia per Piacenza: purtroppo Perin subisce un infortunio, che ci auguriamo non essere grave. Lucarelli continua il suo personale duello con gli ospiti ma purtroppo non basta: il lungo ospite Iannuzzi realizza, nel giro di poche azioni, tre schiacciate consecutive che ammutoliscono le speranze dei biancorossi e che lanciano Mantova fino ad un pesante +10. Da lì in poi Piacenza non trova il piglio giusto per frenare l’avanzata ospite, con Laganà che sforna assist e Thompson che realizza puntualmente, facendo scivolare velocemente la contesa verso l’81-89 finale che consegna i 2 punti agli Stings.

Dispiace perché per 30 minuti la Bakery ha dimostrato ampiamente di poter raddoppiare il successo dell’andata; questa volta però non ha trovato le soluzioni, o forse le energie, per dare lo strappo vincente. Il prossimo appuntamento vedrà la Bakery impegnata ancora tra le mura amiche contro l’Urania Milano, per il recupero della 14° giornata del girone verde di LNP Old Wild West; vi aspettiamo al PalaBakery mercoledì 16 febbraio ore 20:30.

BAKERY PIACENZA: Bonacini 9, Lucarelli 26, Raivio 13, Donzelli 15, Morse 4, Sacchettini 6, Chinellato, Czumbel, El Agbani ne, Perin 8, Balestri ne, Ringressi ne. Allenatore: Federico Campanella

STINGS MANTOVA: Mastellari 3, Lagana 17, Iannuzzi 15, Thompson 28, Cortese 8, Stojanovic 16, Maspero 2, Basso, Verazzo ne, Spizzichini ne, Lo ne. Allenatore: Giorgio Valli

Parziali: 23-19, 36-43, 66-64, 81-89