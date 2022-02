Baseball, il biancorosso Mattia Agosti al raduno azzurro Under 12

Aveva partecipato già ad una selezione in ottobre a San Bonifacio (VR): dopo quel test evidentemente il manager azzurro Under 12 Stefano Burato si è ricordato di lui, così ecco che per il biancorosso Mattia Agosti (classe 2010) si sono aperte le porte ad una nuova convocazione. D

omenica 13 febbraio e quella successiva, Mattia sarà tra i 18 che parteciperanno alla prima uscita del 2022 della Nazionale dei più piccoli. A Bologna i convocati sosterranno sessioni di lavoro mattutine mentre al pomeriggio è prevista la partecipazione alla Winter League indoor. A questo punto la speranza, non solo del ragazzo ma di tutto l’ambiente piacentino, è che Agosti possa confermarsi tra i papabili alla convocazione definitiva in azzurro, in vista degli importanti appuntamenti internazionali di quest’anno: dal 5 al 10 luglio a Vienna ci sarà da difendere il titolo europeo conquistato l’anno scorso in Belgio mentre poco dopo, dal 29 luglio al 7 agosto, gli azzurrini voleranno a Taiwan per il mondiale di categoria.