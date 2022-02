“Bocconi avvelenati in via Maculani, tre cani sono stati male”

Bocconi sospetti in via Maculani a Piacenza, la segnalazione arriva in consiglio comunale. A farsene portavoce Sergio Dagnino (M5s – ApP), durante l’ultima seduta a palazzo Mercanti.

“Una mia conoscente mi ha raccontato della sua cagnolina, che è stata molto male dopo aver mangiato un boccone avvelenato in via Maculani – ha detto il consigliere -, salvata poi per un pelo grazie alle cure del veterinario. La stessa cosa mi è stata raccontata da un’altra persona: in questo caso i cani portati dal veterinario sono stati due”.

Non è la prima volta che si parla di bocconi sospetti in via Maculani, una zona della città molto frequentata non solo dai proprietari di cani (è presente un’area di sgambamento dedicata agli amici a quattro zampe, ma anche da appassionati di corsa e da famiglie. L’ultimo caso era avvenuto proprio un anno fa.