Bus a Camposanto Vecchio, al via la rimodulazione degli orari. Aggiunta una corsa

Al termine della prima fase sperimentale, a cui è seguita un’attenta analisi dei dati sui flussi di utilizzo del servizio e di studio delle varie soluzioni perseguibili, ed a seguito anche delle proposte presentate dagli abitanti di Via dell’Aguzzafame, Tempi Agenzia è riuscita a confezionare una soluzione di rimodulazione degli orari del trasporto pubblico che tenga in debita considerazione, da un lato le esigenze degli abitanti, e dall’altro quelle generali del servizio.

E’ quanto annuncia il Comune di Piacenza: “La soluzione proposta – viene spiegato – è stata accettata dagli abitanti del quartiere, i quali sono consapevoli delle difficoltà nella rimodulazione del servizio esistente, e partirà da lunedì 14 febbraio. Il nuovo tragitto prevede una corsa in più della linea 4 nelle ore pomeridiane per raggiungere la fermata di Camposanto Vecchio in Strada dell’Aguzzafame, mentre attraverso una rimodulazione degli orari in vigore al mattino si è cercato di rendere il servizio più funzionale agli utenti tutti”.

“La sperimentazione che avevamo adottato – dichiarano l’Assessore Mancioppi ed il Presidente di Tempi Agenzia Garetti, che ringraziano i cittadini per la disponibilità, e i consiglieri comunali Christian Fiazza e Sergio Pecorara per l’attenzione rivolta al raggiungimento del miglior risultato possibile – “prevedeva un necessario periodo di rodaggio che ci ha confortato con i numeri verso la decisione di ampliare il tragitto della linea 4 a Via Dei Bazachi, dove il trasporto pubblico è in forte crescita di utilizzo. Ora, dati alla mano, è stato possibile intervenire anche sulla zona di Camposanto Vecchio, compenetrando così l’efficienza del servizio e le legittime richieste dei cittadini che oggi hanno espresso il loro assenso per la soluzione adottata”.