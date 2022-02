Busa Trasporti MioVolley riparte dalla contro Volley Academy (3-0)

Ripartenza con vittoria per il Busa Trasporti MioVolley che porta a casa tre punti nel derby piacentino di serie C con la Volley Academy Piacenza. Nelle fila biancoblu coach Anni deve ancora fare i conti con qualche assenza e manda in campo la diagonale con Bianchini e Moretti, Ferri e Galibardi bande, Bossalini e Nappa al centro con Longinotti libero.

L’avvio di gara è equilibrato ed al contempo piuttosto falloso, è il Busa Trasporti a strappare il primo break dell’incontro (10-6) con la Volley Academy che ferma il gioco e risponde riportandosi sotto (10-9). Il MioVolley rimette in ordine le idee, un primo tempo di Bossalini vale il 16-10: soltanto nel finale le ospiti riguadagnano terreno annullando almeno due set ball, il parziale si chiude 25-19. Una bella diagonale di Ferri porta lo score sul 4-1 in apertura di secondo set, la VAP tenta ancora l’aggancio ma l’ace di Galibardi ripristina un buon margine di sicurezza (11-6). Sul 15-8 cambia la diagonale biancoblu con gli ingressi di Colombini e Sansò e c’è anche Cordani a suonare la carica (21-9): il set va in archivio con il punteggio di 25-13.

Il dialogo tra Bianchini e Bossalini spinge in avanti il Busa Trasporti nel terzo parziale dove la Volley Academy accenna una risposta ma fatica a riprendere la scia delle padrone di casa. L’ace di Colombini del 21-10 lancia lo sprint finale con la gara che si chiude definitivamente sul tre a zero.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-VAP UYBA MPN PIACENZA 3-0 (25-19; 25-13; 25-12)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 4, Colombini 1, Moretti 5, Sansò 4, Galibardi 12, Ferri 5, Cordani 3, Bossalini 6, Nappa 4, Longinotti (L). All. Anni