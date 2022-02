Busa Trasporti MioVolley travolge Centro Volley Reggiano (3-0)

Il Busa Trasporti MioVolley conquista tre punti in altrettanti set superando il Centro Volley Reggiano e portandosi così a quota diciotto punti in classifica.

Coach Anni manda in campo il sestetto con Bianchini e Sansò in diagonale, Ferri e Galibardi bande, Nappa e Bossalini al centro con Longinotti libero. Ottimo l’avvio di gara della formazione MioVolley che con Sansò e Bossalini trova subito un buon margine (8-3). Gli attacchi di Ferri rendono più rotondo il punteggio, a nulla vale il ritorno delle ospiti che si arrendono sul 25-18. Partenza decisa anche nel secondo parziale con Galibardi e Ferri a premere sulla difesa reggiana. Coach Anni decide di inserire Cordani e Boselli, il set va in archivio senza sussulti con un ace di Nappa. Nel terzo parziale sono in campo l’opposta Moretti e la centrale Martino. Cordani firma il 4-1, il Centro Volley chiama timeout sul 9-5. Ritrova il campo anche il libero Passerini dopo l’infortunio: le reggiane provano a duellare nella fase centrale del set ma un’ulteriore accelerazione del MioVolley chiude definitivamente la gara sul 25-16.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-WIMORE CENTRO VOLLEY REGGIANO 3-0 (25-18; 25-21; 25-16)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 4, Sansò 9, Boselli, Moretti 2, Galibardi 11, Ferri 7, Cordani 5, Bossalini 5, Nappa 3, Martino 2, Longinotti (L), Passerini (L). All. Anni