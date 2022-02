Calcinacci giù dalla chiesa delle Benedettine, zona transennata

Intervento della polizia locale nella mattinata a Piacenza ai piedi della chiesa delle Benedettine, all’incrocio tra via Buffalari e via Benedettine, per la caduta di alcuni calcinacci dalla parete del tempio. La zona occupata da un posteggio è stata transennata in attesa dell’intervento degli operai per la messa in sicurezza della parete della chiesa dalla quale si sono staccati i frammenti di intonaco.