Calcio a 5, il Dream Team travolge la Stagnolmese e si prende la vetta della classifica

Calcio a 5 disabili, nel campionato Csi Cremona Brescia, netta vittoria per 6-0 dello Special Dream Team contro la Stagnolmese.

Partita intensa quella tra i piacentini del Dream Team e la Stagnolmese, che si presenta a Pontenure con molte defezioni e un numero risicato di giocatori. Partono bene i cremonesi: al 4′ tiro di Osuji e parata di Rossi. Un minuto dopo il Dream Team trova però il vantaggio: in goal De Petris. I piacentini raddoppiano subito dopo, con capitan Gazzola, e dopo un tentativo ancora di Osuji, che sbaglia un goal facile, è de Petris a portare il risultato alla fine del primo tempo sul 3-0.

Nel secondo tempo una Stagnolmese stanca per i pochi cambi, ma mai doma, prova ancora ad accorciare con Canevari e Guidoni, ma i ragazzi di Dilda sono imprecisi sotto porta. Non sbaglia al 22′ Decubellis, al suo primo centro in questo campionato. Arrotondano poi il risultato Bonazzoli e Tulbu, che segnano il quinto e il sesto gol per il Dream Team.

Con questa vittoria, lo Special Dream Team sale al primo posto provvisorio in classifica a 10 punti.

DREAM TEAM PIACENZA – ROSSI ,BONATO ,DECUBELLIS, DAVERI ,BONAZZOLI, DE PETRIS,TULBU,SARTORI,HALILAGA

ALL. TIRONI-TRAMELLI

STAGNOLMESE CR – ABRUZZESE,CANEVARI,DELLA MURA,GUIDONI,MASINI,OSUJI

ALL DILDA-GRAZIOLI