Canile, negli ultimi tre anni 124 rinunce di proprietà “Adozione sia consapevole”

“L’adozione di un individuo senziente che farà parte della nostra vita a lungo è un processo che richiede pazienza, dedizione ma soprattutto richiede tempo”.

E’ il messaggio lanciato tramite le proprie pagine social dal canile di Piacenza, struttura diretta da Elena Castelli e che opera in convenzione con 13 Comuni. Un appello verso i proprietari di cani – presenti e futuri – ad un’adozione che sia il più possibile consapevole.

Negli ultimi tre anni, infatti, secondo i dati comunicati dal canile sono state 124 le rinunce di proprietà. Molte di queste riguardano persone che, per svariati motivi, si sono rivolte alla struttura piacentina per accogliere il proprio amico a quattro zampe, al quale si è deciso di dire addio.

“L’adozione è il momento più importante della vita di un cane – si legge nel post del canile -. Tutto il suo futuro dipende da quel giorno. Facciamo un passo indietro: In canile in questi tre anni 2019-2022 sono entrati in media 41 cani all’anno con la causale “Rinuncia di proprietà” (51 nel 2019, 30 nel 2020, 43 nel 2021). Riflettiamo un secondo. La rinuncia di proprietà per chi non lo sapesse è comunque un diritto per il cittadino. Cittadino che ha adottato il cane da qualche parte e che per motivi vari decide di rinunciarvi e lo porta presso la struttura pubblica convenzionata. Nella quasi totalità dei casi la rinuncia è dovuta a problemi di gestione del cane e raramente a gravi problematiche legate al proprietario (grave malattia o morte). Da questa necessaria premessa deriva il concetto fondamentale di adozione consapevole – continua il post -: adottare un cane vuol dire accettare nella nostra vita e nella nostra quotidianità un essere vivente con specifiche esigenze da conoscere, considerare e rispettare. Non possiamo pretendere che un qualsiasi cane si possa adattare a noi ma come ogni relazione ci si deve basare sull’adattamento reciproco. Questo vuol dire che in base al proprio stile di vita, carattere e personalità si deve cercare l’adozione idonea per avere un equilibrio e ridurre la probabilità di fallimento. La rinuncia è questo, un fallimento. L’adozione di un individuo senziente che farà parte della nostra vita a lungo è un processo che richiede pazienza, dedizione ma soprattutto richiede tempo. Ringraziamo – aggiunge il canile – tutti coloro che adottano dai canili ogni giorno e con consapevolezza e umiltà accolgono questi meravigliosi individui che sono i cani come parte integrante della loro esistenza. Grazie!”.

Ma il richiamo al senso di responsabilità dei padroni di cani arriva anche per un altro tema, quello del microchip obbligatorio per legge. “Abbiamo sempre più bisogno di persone sensibili all’argomento, persone serie, persone formate che ci aiutino a passare il messaggio che tutto questo deve finire, il microchip è obbligatorio tanto quanto il senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere nel momento in cui sceglie di prendere un cane – sottolinea il canile di Piacenza -. Il microchip si traduce nella serietà di ognuno di noi, sancisce il legame tra la nostra identità e quella dell’essere vivente di cui decidiamo di prenderci cura. Cerchiamo di combattere tutti insieme questa insopportabile e frustrante tendenza di molti di non prendere mai sul serio quelli che sono i nostri obblighi e doveri”.

“Riflettiamo – continua il canile – un secondo sugli ingressi annui dei così detti ‘cani da caccia’. In questi tre anni di gestione del Canile di Piacenza 2019-2022 abbiamo una tracciabilità di ingressi di segugi e similari di 109 cani totali con una media di circa 35 cani annui. Dato numerico che non ha subito nessuna flessione nei tre anni. Questi cani vengono trovati vaganti sul territorio sprovvisti di microchip, microchip che all’alba del 2022 è ormai inconfutabile che sia un dispositivo obbligatorio da inserire alla nascita. Allora sorge un quesito spontaneo: per alcuni cani la nascita in un contesto culturale piuttosto che in un altro condiziona il loro diritto o meno ad avere un riconoscimento di proprietà sancito dalla legge come obbligo?”.