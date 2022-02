Bel fine settimana di sport per la Canottieri Nino Bixio a Torino sui 5km dell’Inverno sul PO”, classica regata di fondo che apre le danze alla nuova stagione agonistica remiera.

I canottieri bianco e azzurri, allenati da Franco Canderle coadiuvato da Maria Elisa Camozzi e Marco Savino, dimostrano di essere in ottima forma e all’altezza di una regata non certo facile, visto la lunghezza della gara e la difficolta di remare sul grande fiume.

La folta presenza di pubblico sulle sponde e sui ponti ha fatto da cornice alle ottime prestazioni di Matteo Sardi, cadetto 1° anno (classe 2008) alla prima esperienza sul singolo.

Migliora il proprio personale di circa 2minuti e si classifica al 10° posto generale.

Buoni i risultati anche dei due Allievi C (classe 2009) Iago Silva Santos e Michele Freschi che, sulla barca singola 7,20, terminano la gara rispettivamente al 18° e al 14° posto generale, dimostrando ottimi progressi sia tecnici cje atletici.

Ritornano a remare con passione per la Nino Bixio Marco Savino e Maria Elisa Camozzi nella Categoria Master.

Marco in doppio con Luca Poggio della Canottieri Lario si classifica 3°, mentre in quattro di coppia con Marcello Casalini, Marco Guerra (can. Pro Monolopi) e Luca Poggio arriva 5°.

Maria Elisa Camozzi, ex atleta nazionale e pluri-campionessa italiana sfida prima di tutto se stessa nel singolo Senior contro atlete di livello nazionale e si guadagna egregiamente il suo posto nell’”olimpo” dei senior in vista del circuito di Coastal rowing (canottaggio costiero) che prenderà avvio a Primavera.