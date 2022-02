Canottieri Ongina va sotto poi reagisce: 3-1 al Valtrompia

Ritorno in campo con il sorriso per la Canottieri Ongina, che inaugura il 2022 agonistico con tre punti pesanti in serie B maschile centrati sabato a Bovezzo (Brescia) contro il Valtrompia Volley nella quinta giornata di ritorno del girone C. Nel match designato dal calendario rimodulato dalla Fipav dopo la lunga sosta per fronteggiare la pandemia, la squadra di Gabriele Bruni (ex di turno insieme al regista giallonero Thomas Ramberti) ha saputo conquistare il bottino pieno, reagendo bene a un avvio-choc (25-11 per i bresciani nel primo set). Top scorer di giornata nella metà campo piacentina, l’opposto Henry Miranda (20 punti) che ha dato vita a un bel duello a distanza con il pari ruolo Burbello (stessi punti). In più, in casa giallonera doppia cifra per lo schiacciatore Daniel Bacca (13 punti).

“Non è stata – commenta coach Bruni – la partenza che ci aspettavamo dopo due mesi di stop. Siamo stati bravi a ritrovare tensione agonistica e voglia di lottare a partire dal secondo set. Da parte nostra, non è stato un match tecnicamente di alto livello, ma la squadra non ha accettato la brutta partenza del primo set. Portiamo a casa tre punti d’oro contro un Valtrompia che ha saputo mettere in campo belle giocate e che ci ha messo pressione in ogni momento. Ci sarà tempo per sistemare il nostro approccio alla partita, ora pensiamo subito a martedì”.

Già, perché martedì alle 21 a Monticelli ci sarà l’insidioso recupero contro la Ks Rent Trentino (ultima giornata d’andata). Nel frattempo, la Canottieri Ongina resta in scia della capolista Mantova (a +4 ma con un match in più giocato) e consolida il secondo posto (prezioso in chiave play off), anche se tutto sarà da confermare nel match ravvicinato in arrivo.

VALTROMPIA VOLLEY-CANOTTIERI ONGINA 1-3 (25-11, 18-25, 23-25, 21-25)

VALTROMPIA VOLLEY: Sorlini 11, Agnellini 8, Burbello 20, Montanari 8, Signorelli 9, Spagnuolo 2, Rosati (L), Ghirardi, Marchetti 2. N.e.: Gamba, Gnutti (L), Niccoli. All.: Peli

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti, Bacca 13, De Biasi B. 6, Miranda 20, Caci 9, Fall 9, Cereda (L), Paratici 1, Piazzi 1, Zorzella, Ousse 2, De Biasi M.. All.: Bruni

ARBITRI: Di Gaetano e Bacchella

Risultati quinta giornata di ritorno serie B maschile girone C:

Imecon Crema-Unitrento Volley 0-3

Valtrompia Volley-Canottieri Ongina 1-3

Acv Miners-Ks Rent Trentino 1-3

Radici Cazzago-Mgr Grassobbio 3-1

Volley Cavaion-Policura Lagaris 3-0

Gabbiano Mantova-Arredopark Dual Caselle 3-0

Classifica: Gabbiano Mantova 32, Canottieri Ongina 28, Unitrento Volley 26, Arredopark Dual Caselle 24, Valtrompia Volley 19, Radici Cazzago 15, Ks Rent Trentino, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Volley Cavaion 12, Policura Lagaris 0.

Nelle foto di Deborah Frittoli, la Canottieri Ongina vincitrice a Bovezzo contro il Valtrompia Volley

Ufficio stampa Canottieri Ongina