Caro bollette, Rancan (Lega) “Regione stanzi fondi per gli impianti sportivi”

“Contro il caro bollette figlie degli altissimi rincari dei costi dell’energia non c’è tempo da perdere perché famiglie, artigiani e imprese sono in seria difficoltà. Non bisogna dimenticare che alcuni settori, come quelli degli impianti sportivi hanno già subìto gravi danni dall’emergenza Covid e la stangata in bolletta può essere la mazzata finale. Dobbiamo fare di tutto per impedirlo. Pertanto chiediamo alla Regione di stanziare fondi da destinare ai Comuni per dare ossigeno e consentire la prosecuzione dell’attività agli impianti sportivi, specie quelli più piccoli e periferici”.

Lo chiede il capogruppo della Lega Er, il piacentino Matteo Rancan, che spiega: “Vogliamo scongiurare che il “caro-energia” venga ulteriormente scaricato sulle famiglie (già massacrate del rimbalzo degli importi delle utenze) a causa dell’aumento tariffari che il settore degli impianti sportivi si troverebbe a dover effettuare per far fronte al balzo dei costi di gestione, qualora non potrà contare su contributi pubblici”. “Lo ribadiamo ancora una volta: lo sport contribuisce a corretti stili di vita, generando un concreto risparmio alle casse del Servizio sanitario nazionale. Per questa ragione auspico che anche la Regione faccia la sua parte, intervenendo con celerità e concretamente per dare risposte al grido d’aiuto di tutto il mondo dello sport” – conclude Rancan.