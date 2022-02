Caro energia, Rivalta e i castelli del Ducato spengono le luci

CASTELLI DEL DUCATO, VICINI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE TURISTICHE, NO AUMENTI CARO-ENERGIA: 10 FEBBRAIO ORE 20 Il CASTELLO DI RIVALTA, LA REGGIA DI COLORNO, LA PIAZZA DI FIDENZA, LA ROCCA DEI ROSSI DI SAN SECONDO SPENGONO LE LUCI A SIMBOLO DEL CIRCUITO.

Il Presidente Zanardi Landi: “Stiamo dalla parte delle persone e supportiamo le imprese turistiche, ristoranti, luoghi di ricettività già segnati pesantemente da due anni di pandemia, che adesso si trovano ulteriormente massacrati dagli aumenti del caro – energia”.

Dalla parte delle famiglie. Spengono le luci giovedì 10 febbraio alle 20 il Il Castello di Rivalta ed il suo Borgo in Val Trebbia, di proprietà privata, così come la Reggia di Colorno di proprietà pubblica della Provincia di Parma – oltre alla piazza di Fidenza con il Palazzo Municipale e la Rocca dei Rossi di San Secondo, tutti a simbolo del circuito più longevo d’Italia, i Castelli del Ducato rete turistica che annovera 38 manieri, 16 Alloggi tra Antiche Mura ed oltre 50 luoghi d’arte.

Così il presidente dei Castelli del Ducato Orazio Zanardi Landi: “Lo facciamo perché stiamo dalla parte delle persone! Per esprimere vicinanza prima di tutto alle famiglie, vessate dagli aumenti folli delle bollette di queste settimane e dai rincari su tutti i prodotti, e lo facciamo per dare voce alle imprese turistiche, ristoranti, luoghi di ricettività del nostro territorio già segnati pesantemente da due anni di pandemia, che adesso si trovano ulteriormente massacrati dagli aumenti spropositati del caro – energia. Aderiamo all’appello lanciato da Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. I nostri Castelli del Ducato sono manifesti culturali, sono luoghi dove incontriamo le Storie di tante persone e tantissime famiglie: sulla gente teniamo accesa la luce, sempre. Ed è importante che privati, pubblici, castelli, piazze, borghi siano uniti per una Italia migliore che vogliamo costruire diversa: tanti cambiamenti e profonde riflessioni sono in atto nei pensieri e nei gesti delle persone. L’anno 2022 si è aperto nel segno di una grande e differente consapevolezza!”

Il Presidente Orazio Zanardi Landi, lo staff ed il circuito interregionale Castelli del Ducato con luoghi d’arte in Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. (nota stampa)