Carpaneto, sabato 19 febbraio inaugura ufficialmente la nuova fontana di viale Vittoria

Si terrà sabato 19 febbraio (ore 18:30) l’inaugurazione ufficiale della nuova fontana di viale Vittoria a Carpaneto. Lo annuncia con un post su facebook il sindaco Andrea Arfani.

“Dopo mesi di lavori – scrive -, di qualche prolungamento, di qualche “nervoso”, la nostra nuova/storica fontana è pronta per ritornare a dare vita al nostro centro. Svolto un primo collaudo qualche settimana fa, sistemiamo l’area intorno, e ci diamo appuntamento per vederla ripartire. Sabato 19 febbraio 2022, alle ore 18.30, ci troveremo nei Giardini di Viale Vittoria, per un momento di comunità, per inaugurare ufficialmente la ripartenza della nostra fontana. E sarà un momento intenso – sottolinea il primo cittadino -, perché la intitoleremo alle concittadine e ai concittadini mancati, in questi anni, a causa della pandemia: dedichiamo per sempre il ricordo di Carpaneto, in uno dei suoi monumenti più importanti, al loro ricordo”.