Traversa del Legnago, ma anche il Piace vicino al gol DIRETTA

LEGNAGO SALUS – PIACENZA 0-0 (in campo)

LA DIRETTA

Dentro Raicevic per Cesarini al 68′.

Occasione del Piacenza al 65′, un rimpallo ha favorito i biancorossi, tiro in area di Munari con parata miracolosa di Enzo.

Riesce a respingere la difesa biancorossa. Ora i padroni di casa spingono di più.

Ammonito anche Suljic al 62′ e calcio di punizione per i veneti.

Giallo per Castiglia al 58′.

Entra Munari per Marino al 57′. Ammonito Yabrè.

Al 53′ discesa di Giordano sulla sinistra, cross verso l’area di rigore dove arriva a Gonzi, ma il suo colpo di testa è troppo debole.

Avvio più aggressivo dei padroni di casa. Ma c’è più agonismo che gioco in questa fase.

Si riparte senza cambi nelle squadre.

Finito il primo tempo.

Grande occasione del Piacenza con Cesarini al 45′ che calcia in porta ma ancora una volta sventa il portiere.

Due di recupero.

Errore dei veneti al 44′, Rossi con un retropassaggio, invece che servire Enzo regala palla a Dubickas. L’attaccante non riesce a sfruttare l’occasione.

Al 40′ opportunità per i padroni di casa. Azione da calcio d’angolo col pallone arriva sui piedi di Juanito che calcia a botta sicura dal limite dell’area, palla fuori.

Occasione per il Piacenza al 37′, tiro potente di Castiglia dopo una respinta della difesa. Respinge Enzo.

Seconda ammonizione della partita. Giallo per Cesarini al 35′.

Traversa di Contini al 26′ con una bella girata in area.

Pericoloso il Legnago al 24′ con Buric su punizione. Pratelli a terra e respinge il pallone.

Iniziativa del Piacenza con Cesarini al 22′ che tenta il tiro, blocca il portiere veneto.

Al 19′ Paulinho prova il tiro dalla distanza, palla che esce.

Spinge il Piacenza, terzo calcio d’angolo, rinvia la difesa.

Dubickas al 14′ mette la palla in area di rigore, ma non arriva nessun compagno.

Primo giallo del match per Lorenzo Lollo del Legnago al 13′.

Prime battute del match con tanto agonismo, ma poche emozioni.

Piacenza che prova a costruire gioco. Campo in condizioni non perfette.

Angolo anche per i padroni di casa.

Calcio d’angolo per il Piacenza al 3′. Mischia in area, poi fallo per i padroni di casa. Partenza in attacco.

Via al match.

Prima del calcio d’inizio, un minuto di raccoglimento in memoria di Ivano Comba, l’ex giocatore biancorosso scomparso in settimana.

Tutto pronto allo stadio Mario Sandrini per la sfida Legnago Salus e Piacenza. Ecco le formazioni ufficiali:

LEGNAGO (4-3-3): Enzo; Bruno, Bondioli, Stefanelli, Rossi; Lollo, Yabrè, Paulinho; Buric, Contini, Gomez, Lollo, Buric. A disposizione: Corvi, Ricciardi, Antonelli, Pellizzari, Lazarevic, Alberti, Sgarbi, Salvi, Zanetti, Casarotti, Giacobbe, Gasparetto. All.: Serena.

PIACENZA (4-4-2): Pratelli; Parisi, Nava, Cosenza, Giordano; Gonzi, Castiglia, Suljic, Marino; Dubickas, Cesarini. A disposizione: Tintori, Tortora, Rillo, Tafa, Lamesta, Marchi, Bobb, Armini, Munari, Rossi, Raicevic. All.: Scazzola.

ARBITRO: Nicolini di Brescia (assistenti Pragliola di Terni e Camilli di Foligno)

La formazione biancorossa che scende in campo con il tandem Dubickas-Cesarini in avanti.

Va a caccia del terzo successo di fila il Piacenza, che sabato pomeriggio (ore 14.30) sarà impegnato sul campo del Legnago penultimo in classifica.

I successi di misura contro Mantova e Virtus Verona hanno rilanciato i biancorossi – ora in zona playoff anche se nel contesto di una classifica ancora molto corta – che vogliono sfruttare il momento favorevole per mettere altri punti in cascina. A complicare i piani di Scazzola alcuni problemi di formazione: per la trasferta di Legnago il tecnico recupera in difesa Cosenza dopo i due turni di squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Munari e Castiglia, non al meglio, oltre che di Raicevic, alle prese con problemi al tendine (in avanti si va verso la conferma del tandem Cesarini-Dubickas).

(foto Fb Piacenza Calcio)