Cia Piacenza verso il rinnovo delle cariche, assemblea il 4 marzo

La CIA ai vari livelli (provinciale, regionale e nazionale) si appresta al rinnovo delle cariche sociali, sentendo la necessità di aprire un confronto, nel rispetto delle norme e della sicurezza di chiunque intenda offrire un contributo, con tutti gli associati sul futuro dell’agricoltura.

A questo proposito il presidente Cia Piacenza Franco Boeri ha comunicato le date di svolgimento delle assemblee di zona che si terranno il 19/2 a Bobbio per la Valtrebbia, il 21/2 a Bettola per la Valnure, il 23/2 a Piacenza per il resto del territorio, con all’ordine del giorno l’esame del documento programmatico nazionale e la nomina dei delegati all’assemblea elettiva provinciale che si svolgerà a Piacenza il 4 marzo con l’elezione del nuovo gruppo dirigente della Cia. “L’ assise congressuale – afferma Boeri – è un passaggio fondamentale per un confronto su temi quali il reddito degli agricoltori, le filiere produttive, i bandi regionali del Piano di Sviluppo Rurale, i danni da fauna selvatica, le fitopatie, i cambiamenti climatici, tutti argomenti che meritano una discussione, ma soprattutto risposte da parte dei gruppi dirigenti di Cia”.

Sarà anche l’occasione per sviluppare ragionamenti interni all’associazione quali il livello e la necessità dei servizi offerti, l’organizzazione interna per essere più efficienti ed efficaci, le alleanze con il mondo esterno (rappresentanze agricole e non, cooperazione, Grande distribuzione organizzata, Istituzioni). Il presidente uscente ha inoltre fatto sapere che non si ricandiderà per un nuovo mandato. “Ho compiuto 74 anni e nel 2021 è nato il mio nipotino Liam, due validi motivi per non assumermi impegni di rappresentanza. Pertanto continuerò a dedicarmi alla mia azienda agricola di montagna con annesso agriturismo e farò il nonno”.