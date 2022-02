Tempo stabile con gelate mattutine ad inizio settimana a Piacenza. Secondo le previsioni Arpae, sia lunedì 28 febbraio che martedì 1 marzo sono attese giornate in prevalenza serene, con temperature rigide al mattino, anche sotto lo zero.

Lunedì le minime del mattino si attesteranno intorno ai -2 gradi; mentre le massime pomeridiane toccheranno gli 11 gradi in pianura e i 7 gradi sui rilievi. Un calo è atteso martedì, con minime tra i -4 sui rilievi e i -2 in pianura. Massime tra i 2 gradi sui rilievi e gli 8 gradi in pianura.