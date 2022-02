Cinque medaglie per l’Atletica 5 Cerchi ai regionali. Titolo per Terzoni nel salto triplo

Al Palalottici di Parma si sono svolti i Campionati Regionali indoor di atletica dedicati alle categoria cadetti (2007-08) e l’Atletica 5 Cerchi incassa un titolo regionale (salto Triplo), 3 argenti (salto triplo, getto del peso e salto con l’asta) e 1 bronzo (salto con l’asta) e altri 4 piazzamenti tra i migliori 8 finalisti regionali.

Su tutti il quindicenne Francesco Terzoni: si aggiudica l’oro nel salto triplo atterrando per la prima volta oltre la fettuccia dei 12 metri: per lui 12,19 metri e la soddisfazione del primo gradino del podio che lo scorso anno aveva sfiorato per pochi centimetri. Alle sue spalle il compagno, al primo anno di categoria, Nicola Panni, che balza fino a 11,89 m aggiudicandosi così la seconda piazza. Panni, classe 2008, si laurea vicecampione regionale anche nel salto con l’asta con 2,40 m, mentre Luca Peretti con la misura di 2,20 m è medaglia di bronzo.

Poco prima di vincere il Titolo Regionale nel salto triplo, Francesco Terzoni conquistava anche l’argento nel getto del peso, scagliando l’attrezzo da 4 kg fino a 10,37 m; Francesco Rangoni, alla prima uscita con il nuovo attrezzo, chiude invece al quarto posto con 9,52 m e nei 60 m è secondo nella sua batteria correndo in 8″21. Quinta piazza per Alice Pansini nel salto l’asta con 2,00. Finale conquistata nel salto triplo femminile per Alice Pansini e Arianna Quattrini, che chiudono al settimo e ottavo posto con le misure di 9,18 m e 9,08 m. Matteo Cademartiri nel salto in lungo atterra a 3,63 m e nei 60 m ferma il crono a 9”82.