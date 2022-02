Come nasce un romanzo storico, incontro online con lo scrittore Roberto Tiraboschi

“Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza”, incontro online con lo scrittore Roberto Tiraboschi. L’appuntamento è in programma mercoledì 9 febbraio – alle ore 18 – nell’ambito del ciclo di conferenze “La macchina del tempo”.

Roberto Tiraboschi, sceneggiatore e scrittore, ideatore del personaggio di Edgardo D’Arduino, monaco amanuense di Bobbio nella Venezia medievale, racconterà il lavoro che si cela dietro ai suoi romanzi: come si può ricostruire un mondo – apparentemente così distante da noi – restituendolo al lettore in maniera vivida e attenta ai particolari? Come nascono i personaggi, le ambientazioni, e da quali fonti ha attinto? La sua “quadrilogia veneziana” – pubblicata da Edizioni e/o – è ambientata proprio a ridosso del periodo della costruzione della nostra cattedrale e delle grandi cattedrali europee, quando da agglomerati urbani fatti di casupole di paglia si sviluppavano grandi civiltà. L’immaginario medievale è protagonista dei thriller storici di Roberto Tiraboschi, nel corso dell’incontro sarà oggetto di reading in diretta con l’attrice e doppiatrice Roberta Paladini, voce – tra le altre – di Demi Moore, Rosanna Arquette e Michelle Pfeifer.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom. Per partecipare, con la possibilità di interagire con l’autore tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web: https://cattedralepiacenza.it/event/macchina-tempo/. Senza la possibilità di interazione con il relatore l’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook “Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza”. Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli iscritti.