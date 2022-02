Come risparmiare su eBay utilizzando i codici sconto

Esistono diversi modi per risparmiare sugli acquisti effettuati su eBay, uno di questi è utilizzando i codici sconto. Scopri di più leggendo la nostra mini guida.

Codici sconto eBay: come funzionano e dove trovarli

Negli ultimi anni si è assistito a un esponenziale incremento degli acquisti on-line. Complice di ciò è stata la pandemia da Covid-19 che ha tenuto lontano dai negozi fisici milioni di persone che, anche a causa delle difficoltà economiche, hanno preferito rivolgersi a internet per cercare sconti e offerte online. Uno degli e-commerce che da sempre offre ai propri clienti la possibilità di risparmiare è eBay, piattaforma fondata da Pierre Omydiar nel 1995.

Approdato in Italia nel 2001, eBay ed è diventato in pochissimo tempo uno dei siti di riferimento per gli acquisti online, oltre che uno tra i migliori del settore. La piattaforma mette a disposizione una vasta varietà di articoli venduti sia da negozi ufficiali che da singoli utenti. Insomma, sul sito puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno e anche di più.

Super risparmio con i codici sconto eBay

Esistono differenti modi per riuscire a risparmiare sugli acquisti effettuati su eBay. Uno dei più diffusi è l’utilizzo dei codici sconto. Questi non sono altro che delle stringhe alfanumeriche da incollare nell’apposita area nel carrello grazie ai quali riceverai uno sconto sul totale.

Online non tutti i siti che offrono tale servizio sono affidabili ed è complicato, soprattutto per gli utenti meno esperti, riuscire a trovare subito una piattaforma valida su cui trovare coupon e voucher sconto funzionanti.

Uno dei siti più affidabili su cui trovare codici sconto eBay che ci sentiamo di consigliare è Topnegozi che aiuta i potenziali clienti a risparmiare oltre 25 milioni di utenti. Sulla pagina di Topnegozi dedicata a eBay trovi numerosi coupon che ti consentono di avere uno sconto in percentuale o dei buoni in euro.

Tutti i codici sconto eBay su TopNegozi.it vengono aggiornati in continuazione dagli esperti per far sì che i clienti abbiano sempre nuovi coupon da utilizzare, attivi e verificati. La piattaforma offre anche la possibilità di iscriversi alla loro newsletter. In questo modo sarà inviata una e-mail ogni volta che i codici sconto in pagina vengono aggiornati.

Approfittare dei servizi offerti da Topnegozi significa avere la possibilità di risparmiare fino al -80% sugli acquisti effettuati su eBay. E non finisce qui! Grazie al servizio cashback potrai ottenere anche una certa percentuale di rimborso. È un’occasione da non perdere.

Altri modi per risparmiare su eBay

Visita le pagine dedicate agli sconti

Per chi è alla ricerca costante di sconti e offerte per i suoi acquisti, eBay è la piattaforma perfetta. Sul sito, infatti, è presente la sezione “eBay imperdibili” all’interno della quale vengono raccolte le offerte migliori che riguardano i prodotti più amati dai consumatori.

Non solo, appuntamento fisso per gli amanti degli acquisti su eBay sono le offerte della settimana. Gli articoli presenti in questa pagina vengono aggiornati frequentemente e presentano degli sconti fino al -60%.

Partecipa alle aste eBay

Occasioni interessanti di risparmio sono le aste di articoli usati. Durante le aste è il venditore a proporre un prezzo di partenza, ma vi sono vari acquirenti in competizione tra loro che propongono la loro offerta.

Il modo migliore per risparmiare con le aste è di controllare il prezzo originale dell’oggetto, ovvero quello che avrebbe avuto se messo in vendita come nuovo e ricordare che chi acquista l’usato non dovrebbe spendere oltre il 50% del prezzo originale.

Aspetta il Black Friday eBay

In occasione del venerdì più nero dell’anno anche eBay, come molti altri e-commerce, attua degli sconti incredibili. Facendo acquisti durante il periodo del Black Friday, infatti, potrai risparmiare fino al -80% sul carrello finale.

Generalmente la ricorrenza cade sempre nella quarta settimana di novembre, ma la piattaforma estende l’evento a più giorni.

Approfitta della spedizione combinata

Quando si fanno acquisti online anche i costi di spedizione gravano sulla spesa totale. Il consiglio generale è quello di acquistare articoli presenti presso fornitori vicini alla propria abitazione. Se ciò non fosse possibile, però, eBay mette a disposizione la spedizione combinata, ovvero la possibilità di inserire più articoli all’interno di un unico pacco. Ovviamente per usufruire di questo servizio c’è bisogno che gli oggetti siano acquistati tutti dallo stesso rivenditore.

Insomma, le opportunità di risparmio sono veramente tante! Approfittane per riuscire a portare a casa i tuoi articoli preferiti al prezzo più basso di sempre.