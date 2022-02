Commemorazione don Borea, celebrazioni a Piacenza e Obolo

È il 9 febbraio 1945, mancano poco più di due mesi alla fine della guerra. Dalle carceri di Piacenza un

giovane sacerdote viene prelevato e condotto nel recinto del cimitero urbano. Il plotone di esecuzione della Repubblica sociale punta il mitra contro di lui, che stringe al petto il crocifisso e cade martire, benedicendo i suoi carnefici.

Accade tutto in fretta, nel silenzio. La condanna a morte era scritta da tempo e a niente è servito il

lavoro concitato di chi fino all’ultimo ha tentato di sventare il peggio. Chi predicava il vangelo e la pacificazione è stato ucciso, come sul Golgota, da soldati imbestialiti.

Quel sacerdote si chiama don Giuseppe Borea e non ha ancora compiuto trentacinque anni. In realtà ne

dimostra molti meno. Ha un viso da bambino, l’aria timida e una grande bontà d’animo. Don Giuseppe è parroco di Obolo, frazione in Comune di Gropparello, da oltre un anno è anche cappellano della Divisione partigiana Valdarda.

La sua storia personale si intreccia con i fatti della Resistenza in Italia al regime nazifascista e con le tante storie di uomini che proprio lui confessa, conforta, assiste nell’ora della prova.

Anche quest’anno in ricordo del Suo martirio, si terranno con le attenzioni dovute all’emergenza Covid,

due commemorazioni a cura delle Associazioni partigiane, del comitato spontaneo che si è costituito per

ricordarne la figura, e della Diocesi di Piacenza-Bobbio:

Sabato 12 Febbraio, alle 9 e 30, nello spazio antistante la cappella funeraria del Pio Ritiro Cerati

presso il cimitero urbano di Piacenza, si terrà un momento di preghiera presieduto da don Giuseppe

Basini, membro del Consiglio Presbiteriale Diocesano, vicario episcopale per la città di Piacenza,

Presidente del CdA della Fondazione del Pio Ritiro Cerati e Parroco della Basilica di Sant’Antonino.

A seguire, sempre sulla tomba di don Giuseppe nella cappella funeraria del Pio Ritiro Cerati, verrà

posto un vaso di fiori.

Domenica 13 febbraio alle ore 10 presso la Chiesa di Obolo (Gropparello) si terrà, presieduta

dal parroco don Giovanni Rocca, la celebrazione eucaristica.