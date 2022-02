Completati a Pontenure gli interventi di sanificazione degli edifici scolastici

L’Amministrazione Comunale di Pontenure (Piacenza), nell’ambito degli interventi per contrastare l’epidemia Covid, ha effettuato una radicale sanificazione delle superfici interne degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado.

“Per rendere più efficaci le periodiche sanificazioni – viene spiegato -, si è ritenuto di aderire alle indicazioni ministeriali che prevedono, fra le varie misure, anche la tinteggiatura delle aule e corridoi, utilizzando particolari e specifici prodotti lavabili e sanificanti (della stessa tipologia di quelli che vengono abitualmente utilizzati anche in ambito ospedaliero, nelle case di cura e in tutti quei luoghi laddove risulta fondamentale una profonda igienizzazione)”.

Gli interventi hanno riguardato la scuola materna di Via Marconi, nella quale sono state previste specifiche tonalità definite con il personale docente e la direzione didattica; nei locali di Via Gaeta e di Via Sivelli, che ospitano le scuole elementari e le scuole medie, sono stati effettuati interventi di pulizia e di tinteggiatura utilizzando sempre prodotti specifici che rendono le pareti facilmente sanificabili nei periodici interventi preventivi. Anche per queste realtà sono stati coinvolti nella scelta dei colori una rappresentanza del corpo scolastico e della direzione didattica. In questo contesto si è potuto realizzare un’aula speciale (definita aula delle ombre) da tempo richiesta per le attività scolastiche di animazione.

“I lavori – spiega l’amministrazione comunale – sono stati affidati a due ditte specializzate, le quali hanno eseguito gli interventi nel periodo di chiusura così da non creare disagi all’utenza scolastica. Attualmente si sta procedendo ad altri interventi di sanificazione che riguardano il centro giovanile che si trova nel rustico di Parco Raggio e nell’edificio della sede comunale. L’Ufficio Tecnico del Comune di Pontenure, diretto dall’ing. Enrico Montanari, ha seguito i lavori delle due ditte incaricate al fine di garantirne sia l’esecuzione in tempi veramente ristretti nonché a regola d’arte”.