Con lo Special Dream Team sbarca a Piacenza il powerchair football

Con l’Asd Special Dream Team, grazie alla determinazione e all’entusiasmo di Alex, Francesca, Giada, Michele, Nicola, Nermin e Robertos, sbarca a Piacenza il powerchair football, il calcio a quattro ruote.

“Questo sport si pratica in formazioni di quattro giocatori che si muovono con carrozzine elettriche appositamente attrezzate: il progetto – spiega lo Special Dream Team – nasce nel 2019 dal sogno di Roberto e prende avvio a giugno 2020. Man mano hanno aderito all’iniziativa altri giovani ragazzi, supportati dalle loro famiglie e da alcuni volontari. Prezioso il supporto di mistero Diego D’Artagnan, allenatore professionista di seconda categoria, che ha avviato la diffusione di questo sport in Italia. A inizio anno è stata formalizzata l’accoglienza della squadra nella grande famiglia sportiva dell’Asd Special Dream Team, che ha creato la sezione “Calcio in Carrozzina” e ha reso possibile l’avvio degli allenamenti”.

“È stato un percorso costruito passo passo con grande forza, partecipazione e determinazione, che finalmente si realizza nei primi emozionanti incontri di squadra” sottolinea, in conclusione, la società piacentina.