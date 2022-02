Conad Alsenese, Koleva “Ora inizia un nuovo campionato” 

Si sta avvicinando il momento del ritorno in campo ufficiale della Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B1 femminile (girone D) che il 12 febbraio ospiterà la Tirabassi & Vezzali nel primo match targato 2022 dopo la sospensione temporanea dei campionati a causa della pandemia. In casa gialloblù a fare il punto della situazione è il direttore generale Elena Nenkovska Koleva, ex giocatrice di caratura internazionale, militando in nazionale bulgara e disputando due Mondiali.

“Abbiamo cercato – spiega Elena – di gestire in modo ottimale la sosta forzata. Non è facile lavorare senza avere lo stimolo della gara al sabato, ma viceversa si riprende ora con la testa più sgombra e con maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Spero anche che la Conad Alsenese possa avere anche più tranquillità in campo. Dal punto di vista tecnico e fisico, lo staff ha gestito la rosa in modo ottimale in questo periodo sposando il concetto di gradualità del lavoro”. Chi non conosce sosta, invece, è la società. “Per noi – sorride il direttore generale – la sosta non c’è mai stata, anzi, in tempi di pandemia si fanno sempre gli straordinari perché ci sono tanti aspetti gestionali supplementari tra tamponi, quarantene, contatti con positivi e tutto ciò che attiene al Covid-19”.

Ora si riparte. “Per me ora inizia un nuovo campionato, una sosta così lunga può cambiare gli equilibri precedenti. Per la Conad, sono molto fiduciosa: essendo una squadra nuova dopo l’estate serviva tempo, ora siamo più rodati. Possiamo mettere in difficoltà tutti, ma anche andarci da soli e sotto questo punto di vista servirà più attenzione”. In classifica, Alseno è a quota 12 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. “Il campionato è molto equilibrato, a parte Montale che sta facendo un cammino in solitaria. Per il resto, c’è molta incertezza e la differenza è data dagli errori. Penso sia una B1 alla nostra portata; l’obiettivo primario è la salvezza e contemporaneamente gettare le basi per la squadra del prossimo anno”.