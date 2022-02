Concorto svela la nuova locandina, aperto il bando per l’edizione 2022

Taglia il traguardo della XXI edizione Concorto Film Festival: dal 20 al 27 agosto a Pontenure (Piacenza) si rinnova l’appuntamento con uno dei più importanti e storici festival del cortometraggio. Una manifestazione di caratura internazionale, che per otto giorni fa della provincia di Piacenza una delle capitali mondiali del cinema breve: un calendario ricchissimo di appuntamenti, centinaia film in programmazione con numerose anteprime, frutto di una selezione che valorizza i prodotti più legati alla contemporaneità e alla ricerca visiva.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione ufficiale del festival – che ogni anno registra la partecipazione di più di tremila produzioni provenienti da tutto il mondo – i dettagli per partecipare sono al link: www.concortofilmfestival.com/bando/concorto-film-festival-bando-2022/. Iscrivere il proprio film è gratuito senza limiti di genere o tematiche; le iscrizioni si chiuderanno il 15 maggio 2022. La durata massima della produzione non deve superare i 20 minuti, in casi eccezionali l’organizzazione del festival si riserva di accettare cortometraggi di durata superiore.

Dal 20 al 27 agosto ad accogliere i film in concorso sarà il bellissimo scenario all’aperto del Parco Raggio di Pontenure, un’oasi di verde nel cuore della via Emilia, cornice dell’evento che raduna ogni anno un numeroso pubblico, con ospiti provenienti da tutto il mondo. Ad assegnare i premi una giuria professionale composta da registi, direttori di festival, critici, artisti e attori. L’evento sarà inoltre arricchito da talk, interviste, concerti, dj set, incontri industry e giornate nei luoghi più belli della provincia di Piacenza.

Come consuetudine, ogni anno la locandina del festival è affidata a un artista differente, proveniente dal mondo dell’illustrazione e/o della street-art. Protagonista dell’edizione 2022 è Elisa Talentino, illustratrice e graphic designer di base a Torino, già al lavoro per The New York Times, The Washington Post, Einaudi e Mondadori. L’artwork della XXI edizione di Concorto Film Festival si immerge tra i ricordi più indelebili della nostra infanzia: chi di noi non ha sognato almeno una volta di volare? Un pensiero felice, che in questi tempi incerti e strani diventa ancor più raro, un atto di ribellione a ciò che la realtà ci offre.

È un asino che vola il protagonista dell’artwork, figura archetipica che riprende il logo del festival e che quest’anno trova la sua reincarnazione grazie alla penna di Elisa Talentino; un asino sospeso e a tinte pastello che, come racconta l’artista: “nasce da un desiderio d’infanzia: cavalcare un animale magico, che sia in grado di staccarsi da terra per condurci verso universi fatati. Ho scelto di rappresentare due ragazzini, li ho immaginati preadolescenti, in quell’età dilatata in cui la dimensione del gioco permea ancora le giornate, ma in cui si affacciano già i primi amori. C’è il sovvertimento delle regole del reale, a partire dal ragazzo che sceglie di cavalcare l’asino al contrario per potersi perdere nello sguardo di lei, al volo quasi inconsapevole dell’animale, che non rientra nell’iconografia tradizionale dell’animale volante munito di ali, ma che si stacca da terra quasi inconsapevolmente, levitando. L’asino è poi bardato a festa, a evocare le sagre di paese del sud Italia, dove viene scelto dai due ragazzini come mezzo incantato per il loro viaggio che ricorda le “fuitine” del passato”.

Elisa Talentino si aggiunge alla ricca schiera di artisti visivi che nel corso degli anni hanno firmato gli artwork di Concorto Film Festival: Ericailcane, HITNES, Camilla Falsini, DEM, Nolan Pelletier, Stefano Faravelli, Silvia Idili, Pelo Di Cane, solo per citarne alcuni. Nei prossimi mesi sarà svelato il programma completo del festival, che vedrà al suo interno numerosi focus e sezioni con altri film fuori concorso, dedicati a temi, paesi geografici e retrospettive. Concorto è membro attivo della Short Film Conference (l’organismo che raggruppa i più importanti festival internazionali del cortometraggio) e delegato industry in eventi di settore e numerosi festival. Il festival durante gli anni ha avuto l’onore di avere in competizione film di importanti registi come: Denis Villeneuve, Werner Herzog, Ruben Ostlund, James Franco, Ariane Labed, Chloe Sevigny, Pippo Delbono, Ben Rivers, Laura Bispuri, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Hanno fatto parte delle giurie del festival, tra gli altri: Daniele Ciprì, Teho Teardo, MASBEDO, Jacopo Benassi, Monika Bulaj, Tano D’Amico, Christos Massalas, Maya Vitkova, Jacqueline Lentzou.

