Congresso provinciale Pd, il confronto Gazzolo-Berra comincia dai circoli

Al via il congresso provinciale del Partito Democratico con le assemblee nei circoli della provincia. Si comincia con la prima assise nel pomeriggio di sabato 5 febbraio a Rottofreno: a confronto le due candidature in campo, quella di Paola Gazzolo e di Carlo Berra, in corsa per succedere a Silvio Bisotti nella carica di segretario provinciale.

Il calendario prevede nel week end e nella prossima settimana le assemblee in provincia, mentre domenica 13 febbraio è in programma quella cittadina, decisiva per l’elezione del nuovo segretario provinciale, che verrà ratificata dalla nuova assemblea provinciale il 17 febbraio. Il diritto di voto spetta soltanto agli iscritti: dentro ogni circolo si confrontano le proposte di rilancio del partito portate avanti dai due contendenti e si eleggono i delegati collegati alle rispettive mozioni.

Sia Paola Gazzolo, ex assessore regionale, e Carlo Berra, ex capogruppo comunale, consigliere regionale e vicesindaco di Piacenza, hanno una lunga esperienza politica alle spalle. Ognuno ha presentato il testo della mozione collegata alla propria candidatura: ecco le due mozioni CARLO BERRA – PAOLA GAZZOLO