“Consorzio di Bonifica chiarisca eventuale coinvolgimento nell’inchiesta sulla corruzione”

“I Consiglieri di amministrazione della lista Giustizia e Trasparenza chiedono che venga chiarito l’eventuale coinvolgimento del Consorzio di Bonifica nell’indagine sulla corruzione avviata dalla Procura di Piacenza”.

Così, in una nota, Fabrizio Binelli, Giuseppe Castelnuovo e Andrea Reggi (lista Giustizia e Trasparenza) annunciano “la convocazione urgente del Cda del Consorzio di Bonifica per discutere i reali termini di coinvolgimento del Consorzio nell’ambito dell’indagine della Procura sui fatti di corruzione nel piacentino”.

“A pag. 11 dell’ordinanza della Procura – affermano Binelli, Castelnuovo e Reggi – si fa infatti accenno a lavori commissionati dal Consorzio di Bonifica ad una delle ditte indagate, eseguiti sulla strada Cerignale-Oneto. Va assolutamente chiarito se questi lavori sono stati assegnati con procedure corrette e se, per farli, il personale del Consorzio ha subito pressioni da parte di amministratori pubblici locali. E’ importante verificare se questo episodio è un caso isolato oppure fa parte di una prassi consolidata di interventi sollecitati sulla base di contesti clientelari anziché rispondenti a criteri di trasparenza e di pubblica utilità”. Allo stesso tempo chiedono “di sapere quali lavori sono stati assegnati in passato alle ditte indagate e con quali procedure. Sarebbe anche l’occasione opportuna – continua la nota – per chiarire la reale competenza del Consorzio di Bonifica rispetto alla manutenzione delle strade, considerato che – come già recentemente evidenziato – non esistono strade di proprietà consortile. In sostanza si desidera appurare se, ed eventualmente per quale ragione, i soldi dei consorziati vengono spesi per opere che non competono al Consorzio di Bonifica, ma ai Comuni”.

“Recentemente – spiegano Binelli, Castelnuovo e Reggi – abbiamo cercato di far luce su un analogo coinvolgimento del Consorzio per un’opera di manutenzione straordinaria e di cementificazione di un canale in località Tuna, probabilmente al servizio di un’urbanizzazione del Comune di Gazzola, senza avere soddisfacenti risposte. I consiglieri di Giustizia e Trasparenza desiderano fare la massima chiarezza per evitare, in qualità di componenti del CdA, di essere chiamati a rispondere per responsabilità che non solo non hanno, ma che desiderano venissero precisamente chiarite, anche a tutela dell’Ente e dei consorziati stessi”.