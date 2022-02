Corruzione in Valtrebbia, proseguono gli interrogatori di garanzia

Inchiesta corruzione in Valtrebbia, proseguono in tribunale gli interrogatori di garanzia. Dopo Nunzio Susino e Maurizio Ridella, Massimo Castelli e Mauro Guarnieri, oggi (16 febbraio) sono stati sentiti l’imprenditore Fabio Gilardini, assistito dall’avvocato Maria Cristina Capra, Carlo Bruno Labati, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Ferriere, assistito dall’avvocato Flavio Saltarelli e Roberto Raffo, collaboratore dell’Unione dei Comuni della Valtrebbia e Luretta, assistito dall’avvocato Stefania Fermi. Tutti e tre si trovano ai domiciliari dal 10 febbraio scorso.

“Il mio assistito – ha detto l’avvocato Saltarelli, che difende Carlo Labati – si è messo a completa disposizione del giudice, rispondendo a tutte le domande che sono state fatte. Se ci sono delle responsabilità formali, amministrative, siamo pronti a risponderne, ma assolutamente si respinge ogni addebito di associazione, conoscenze di personaggi che non si conoscono, e coinvolgimento in vicende che non riguardano il Comune di Ferriere“. Giovedì 17 febbraio proseguiranno gli interrogatori delle altre persone al momento agli arresti domiciliari.