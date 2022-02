Corte Brugnatella, Guarnieri si dimette da sindaco. Comune verso il commissariamento

Mauro Guarnieri si dimette da sindaco di Corte Brugnatella. L’ex primo cittadino è in carcere dallo scorso giovedì, quando è scattata in alta Val Trebbia e a Piacenza l’operazione della Procura e dei carabinieri, legata alla corruzione e agli appalti nel settore pubblico. Insieme a lui sono finiti in manette altre 10 persone, come i sindaci Massimo Castelli e Roberto Pasquali (quest’ultimo ai domiciliari). imprenditori e pubblici funzionari.

Nel pomeriggio stesso, dopo la conferenza stampa in Procura, la Prefettura di Piacenza aveva annunciato la sospensione dagli incarichi di tutti gli amministratori coinvolti nel procedimento.

Le dimissioni di Guarnieri (già sentito nei giorni scorsi dal Gip in Tribunale) ora però aprirebbero la fase del commissariamento del Comune dell’alta Val Trebbia. Una misura che non avrà effetto immediato: dalla comunicazione delle dimissioni, dovranno infatti trascorrere 20 giorni per la nomina del commissario che porterà a conclusione il mandato amministrativo.