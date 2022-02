Cucina degli avanzi e tradizioni contadine, le iniziative piacentine nella giornata contro gli sprechi alimentari

Anche nel Piacentino la cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine è protagonista in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari. L’elenco degli appuntamenti in Italia è sul sito www.campagnamica.it.

Questa mattina, sabato 5 febbraio, al mercato contadino di Campagna Amica di Alseno vengono distribuite le ricette dei cuochi contadini per valorizzare gli avanzi e aiutare a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni. Sarà pubblicata a breve una videoricetta anche on line sulle pagine social di Campagna Amica Piacenza: protagonista Paolo Oddi, presidente di Terranostra, che interviene su “Le nuove vite del pane” e spiega come realizzare i pisarei e fasò, piatto tipico della tradizione piacentina che propone anche nel suo agriturismo “Il Viandante” a Borgonovo e che è realizzato proprio con il pane raffermo.

“Si tratta – afferma Oddi – di un cibo simbolico nella lotta allo spreco che è un sacrilegio buttare e per questo sono nate molteplici ricette per recuperarlo”. Purtroppo il pane – secondo le elaborazioni di Coldiretti su dati Waste Watcher – è tra gli alimenti più sprecati nelle case con più di un italiano su cinque che lo butta spesso nel bidone nonostante i suoi mille possibili utilizzi in cucina. Il cibo che resta dopo pranzi e cene – afferma il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – rappresenta una fetta rilevante degli sprechi alimentari che possono essere combattuti con la riscoperta dei piatti del giorno dopo.

Prosegue infine l’iniziativa solidale di Coldiretti Piacenza, che sta distribuendo in tutto il territorio piacentino i pacchi con i generi alimentari 100% Made in Italy alle famiglie più bisognose.