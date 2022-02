Cugini: “Sì al dialogo con Tarasconi, ma il Pd faccia chiarezza sulla sua collocazione”

E’ possibile ricomporre la frattura nel centrosinistra dopo la conclusione traumatica del percorso unitario di Alternativa per Piacenza? Durante l’assemblea di martedì sera del circolo cittadino del Partito Democratico di Piacenza, da più voci è arrivato l’invito a non disperdere il patrimonio programmatico e di confronto accumulato nei mesi di assemblee e di incontri. E la candidata a sindaco investita dal Partito Democratico Katia Tarasconi ha fatto appello all’unità più ampia possibile della coalizione, manifestando la volontà di provare a ricucire con la componente che si è separata: “Con Stefano Cugini un tentativo va fatto, sono aperta al confronto”.

La risposta di Stefano Cugini, ex capogruppo del Pd a Palazzo Mercanti e indicato come candidato a sindaco dalle componenti autonome dai partiti di ApP, non chiude la porta al dialogo: “Katia è un’amica, con me il confronto può averlo come, quando e quante volte vuole – afferma -. Alternativa per Piacenza nasce per il confronto in una fase politica in cui ascolto e riconoscimento dell’altro mancano da troppo tempo. I vertici del Partito Democratico facciano però chiarezza su quale identità offrire ai propri elettori, sempre più confusi. Basta equivoci. Per Bersani il rischio è di dar vita a una moderna Forza Italia, io rievoco addirittura la Dc andreottiana. Il collocamento nel campo del centrosinistra non può essere solo a parole ma va dimostrato nei fatti”.

“Poi resta il tema, anche locale, delle perenni divisioni interne. L’appello di Katia, – fa notare l’ex esponente dem – prima ancora che a me, è rivolto a Paola De Micheli e Paola Gazzolo, in nome di un sostegno unitario alla sua candidatura. Se lo ha fatto, significa che i presupposti ancora non sono chiari. L’unità solo di facciata poi presenta il conto, serve vera convinzione per non prendere in giro i cittadini”. E conclude: “ApP é cristallina nei valori che sostiene e nel perimetro delle proposte. Noi siamo qui, aperti e inclusivi come sempre. Ma da persone coerenti chiediamo altrettanta scomoda coerenza ai nostri interlocutori”.