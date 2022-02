Cugini lascia il gruppo del Pd in consiglio: “Coerente col mio percorso”

Il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Mercanti Stefano Cugini ha annunciato in aula le sue dimissioni e la sua uscita dal gruppo del Pd. Le sue parole sono arrivate in sede di comunicazioni, in contemporanea con il cambio del nome dei gruppi consigliari di opposizione (Pd e Piacenza Più), che hanno dismesso il suffisso “Alternativa per Piacenza”, dopo la scelta dei partiti di chiudere l’esperienza politica unitaria.

Cugini ha preso la parola annunciando una “comunicazione che dal punto di vista emotivo mi impegna parecchio”. “Visto che ritorna il semplice nome Partito Democratico per il gruppo, frutto dell’epilogo di un percorso, quello di Alternativa per Piacenza, che spero sia stato un laboratorio che ha gettato un seme nella politica locale”. “In coerenza con questo esito – ha proseguito – ho presentato al presidente del consiglio comunale le mie dimissioni dal gruppo consigliare del Pd e dai ruoli che ho finora ricoperto. Ringrazio i colleghi per il lavoro fatto insieme e per quello che ho imparato in questi 4 anni, è un’esperienza che non rinnego e che porterò nel cuore. Penso che anche questo sia il bello della politica e i miei pregi e miei difetti sono noti in questa sede”.

Parole di riconoscenza e anche di commozione dai colleghi consiglieri del Pd presenti in aula. Giorgia Buscarini visibilmente commossa ha ringraziato Cugini per l’impegno prima da assessore e poi da capogruppo: “Non è un addio e nemmeno un arrivederci perchè restiamo dalla stessa parte, quella del centrosinistra, doveroso un ringraziamento per il suo impegno, ho rispetto per la sua scelta e la sua coerenza, pur sapendo che non è stato facile”.

Christan Fiazza ha citato la canzone “Don Chisciotte” di Francesco Guccini e aggiunto: “Ho avuto anche scontri col mio capogruppo e sono state anche occasioni per crescere. Non ho mai visto in 15 anni di consiglio comunale un capogruppo che abbia messo tanto impegno e tanta passione come Cugini, le strade si possono dividere, ma la stima e la coerenza non vengono meno”.

“Un bravo Stefano” da parte del consigliere Luigi Rabuffi, mentre Sergio Dagnino ha espresso la sua stima: “Una scelta che ti fa onore”.